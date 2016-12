Tu cu cine alegi să-ţi vinzi casa?

Tu cu cine alegi să-ți vinzi casa?

Marea majoritate a românilor nu au încredere în agențiile imobiliare. Pe bună dreptate, ori nu, majoritatea celor care vor să-și vândă locuința nu apelează la serviciile acestora, potrivit unui studiu comandat de compania Century 21.Cifrele spun destul de mult: 66% dintre românii intervievați încheie tranzacțiile fără suportul unui agent imobiliar, pe motiv că aceștia nu pot oferi un plus de valoare tranzacțiilor, iar 95% dintre respondenții care au efectuat tranzacția pe cont propriu au afirmat că agenții nu lucrează în interesul lor și nu sunt bine pregătiți.Autorii studiului subliniază că motivul principal al acestei diferențe înregistrate între România și Europa Occidentală, Canada și Statele Unite (unde peste 90% dintre clienți aleg să lucreze prin intermediul unei agenții imobiliare) este dată de faptul că majoritatea agenților imobiliari români practică preponderent intermedierea, modalitate de vânzare a locuinței care, în realitate, nu avantajează niciuna dintre cele două părți implicate, sin-gurul obiectiv al agentului fiind acela de a încheia tranzacția cât mai rapid pentru a intra în posesia comisionului.„Românii au, în mod greșit, convingerea că în cazul intermedierii agentul imobiliar reprezintă ambele părți. De fapt, în procesul de intermediere singurele interese pe care agentul imobiliar le apără în prezent sunt ale sale. Pentru a face o paralelă, este ca și cum într-un proces ai fi reprezentat de un procuror, nu de avocat”, a precizat, în comunicatul ce anunța rezultatele studiului, președintele Century 21 România, Cătălin Scripcaru.v v vSpecialiștii de la TopEstate.ro ne-au dat însă o sumedenie de motive pentru care se merită să lucrezi cu o agenție imobiliară atunci când vrei sa vinzi un imobil.Cel mai important aspect, clientul beneficiază de consiliere.„Profesionistul în imobiliare te ajută să stabilești prețul corect, luând în considerare oferta și cererea pe zona respectivă și caracteristicile proprietății. În plus, împreună puteți pregăti documentele solicitate de vizitatori și actele necesare încheierii tranzacției. Agentul imobiliar va fi alături de tine la efec-tuarea vizitelor, va prezenta corespunzător imobilul, potrivit profilului fiecărui client în parte, iar dacă nu ești disponibil, prezintă personal proprietatea”, a explicat Raluca Dobre, PR specialist TopEstate.ro.În plus, potrivit acesteia, profesionistul în vânzări imobiliare optimizează procesul de vânzare, astfel încât tranzacția să se desfășoare în condiții cât mai bune.Reprezentanții TopEstate subliniază de asemenea faptul că agentul imobiliar se ocupă și de promovarea proprietății și poate prezenta clientului, dacă acesta dorește, rapoarte cu analiza interesului cererii față de anunțul său. „Experiența sa (n.r.: a agentului imobiliar) își pune amprenta în acest punct al colaborării, deoarece agentul va ști să îți poziționeze corect proprietatea pe piață. Numai așa vei putea stabili și primi la vânzare un preț corelat cu valoarea reală a imobilului”, a precizat Raluca Dobre.Mai există cel puțin încă trei motive pentru care ar trebui să apelezi la o agenție imobiliară, din punctul celor care lucrează în domeniu: agentul imobiliar profesionist va selecta cererea și va stabili un grup țintă pentru fiecare tip de proprietate, astfel încât să nu se piardă timp și energie cu solicitări nerealiste sau neserioase, iar în plus clientul va primi sfaturi prețioase despre modul în care trebuie pregătită locuința pentru vizite.De asemenea, o agenție imobiliară care se respectă oferă și soluții de reducere a cheltuielilor: poate intra aici selectarea unui notar mai ieftin, o firmă care se ocupă cu mutarea mobilierului la un preț mai mic, o alta de curățenie care oferă diverse discounturi etc. și chiar poate da o mână de ajutor pentru obținerea unui credit.