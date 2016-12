Trofeul Balada Nej "Bucătar European - Gust Tradiţional" s-a dus în Olanda!

Trofeul Balada Nej "Bucătar European - Gust Tradițional" s-a dus în Olanda!

Au fost două zile pline de gust și… aromă, la Casa de Cultură din Constanța. Acolo a avut loc, sâmbătă și duminică, ceade-a șasea ediție a Concursului Internațional de Gastronomie Trofeul Balada Nej "Bucătar European - Gust Tradițional", organizat de Fundația "Ing. N. Nejloveanu - Maestru în Arta Culinară" (FINN).În prima zi a concursului, participanții, echipe din Malta, Italia, Franța, Olanda, Slovenia, Cipru și România (din Iași, București și Constanța), au preparat rețete românești, tradiționale, iar duminică a avut loc secțiunea "Gastronomie etnică".Președintele FINN, Niculae Nejloveanu, a precizat că încă din vară a fost trimisă tematica concurenților din străinătate, elevi în ultimul an la școli tehnologice cu acest profil, așadar au avut timp suficient să se pregătească, lucru care s-a văzut, de altfel, în rezultatele finale.Jurații, maeștri bucătari, au notat nu numai aspectul și gustul mâncărurilor pregătite, ci și modul în care au reușit echipele să se organizeze, precum și respectarea normelor igienico-sanitare, a subliniat Niculae Nejloveanu.Medalia de bronz a fost ad-judecată de echipa din Cipru, cea de argint, de elevii din Malta, iar aurul a ajuns în Italia. Surpriză, sau nu, Trofeul Balada Nej "Bucătar European - Gust Tradițional" a fost câștigat de Olanda. "Eu m-am așteptat să câștige Olanda, pentru că atât școlile de acolo, cât și din Malta, Cipru sau Italia sunt foarte puternice. Eu i-am apreciat pe toți, dar mă uit cu jind la Franța", a precizat Niculae Nejloveanu.Totuși, și românii s-au prezentat destul de bine, spune acesta, în condițiile în care este singurul din țară care încearcă și reușește să-i învețe pe tineri tainele bucătăriei. Dacă nu se va înțelege că numai prin școală poate crește și turismul, și nu va exista mai multă implicare, pe viitor, nici în anii următori echipele României nu vor urca însă pe podium, spune președintele FINN.Alături de organizatori au fost prezenți, la deschi-derea concursului, dar și la închidere, și numeroase oficialități, multe care "activează" în domeniul turismului, domeniu care are atâta ne-voie de astfel de tineri bine pregătiți. Printre ei s-a numărat și secretarul de stat în cadrul Ministerul Turismului, Cristian Bărhălescu, președintele ANAT, Corina Martin, dar și președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. De asemenea, nu a lipsit de la eveniment nici președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, Ștefan Bercea, unul dintre cei mai buni, poate cel mai bun maestru în arta culinară din România, așa după cum a spus, la deschidere, Niculae Nejloveanu.În afara concursului au avut loc și demonstrații susținute de echipa națională de juniori a României, echipa regională a Bucureștiului și echipa națională de seniori a României. Acestea urmează să participe la Olimpiada de Gastronomie ce va avea loc în octombrie, în Germania."Orice competiție internațională ce are loc la Constanța sau pe litoral contribuie direct la promovarea României ca destinație turistică internațională. Felicităm pe maestrul Nejloveanu pentru promovarea gastronomiei tradiționale românești și pentru tenacitatea cu care reușește să pună în scenă o nouă ediție a acestui concurs internațio-nal", a precizat Corina Martin.