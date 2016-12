Trimişi în voiaj în patria piraţilor

1

hmmm...

totul este just si perfect pana la ultimul paragraf... nu se poate numi "curaj" felul in care actionezi, stiind ca pleci intr-o zona de risc... se numeste acceptare tacita a situatiei, dintr-un motiv sau altul [financiar, nebunie, aventura, etc.] atata timp cat nu se face o cerere oficiala in scris in care sa se mentioneze refuzul, armatorul/ managementul navei considera acceptate conditiile urmatorului navlu/ voiaj. De asemenea, trebuie verificat in contractul agentiei de crewing daca exista mentiunat faptul ca "...accept sa tranzitez zone de risc ridicat, de razboi, piraterie, et. "... daca asa ceva a fost stipulat la semnarea contractului... aleluia... sorry pentru semnatari! Ai nevoie de investigatii private independente in domeniul QHSE / ISPS? mail@qhseoffice.com