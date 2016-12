Trei zile de sărbătoare la Maritimo Shopping Center

Inaugurarea Maritimo Shopping Center este sărbătorită de vineri, 28 octombrie, până duminică, trei zile în care vizitatorii vor avea parte de multe surprize plăcute.Printre acestea se numără și demonstrații de freestyle sau salsa, lecții de dans alături de Willmark Dance Academy, karaoke, sesiuni de make-up, servicii medicale sau de înfrumusețare gratuite, gimnastică aerobică și spectacole pentru copii.Mai exact vineri, atunci când se deschid porțile Maritimo, copiii vor fi întâmpinați de numeroase mascote și vor avea parte de un program dedicat lor, ce include și face-painting.Seara, de la ora 20.00, Willmark Dance Academy va oferi un show interactiv de dansuri latino, precum salsa, merengue, rueda, bachata ori dansuri de grup.Sâmbătă vor fi reprezentații de scrimă, gimnastică aerobică pentru copii și programe speciale de muzică, programe ce vor continua și duminică, zi cu mari emoții pentru participanții la Marea Tombolă Maritimo care vor afla, la ora 17.00, câștigătorul marelui premiu, un autoturism Mercedes C Klasse.De altfel, pe parcursul celor trei zile doamnele vor putea beneficia de demonstrații cu aparate ultraperformante pentru servicii medicale de înfrumusețare și sesiuni de make-up. În plus, de vineri până duminică vizitatorii pot utiliza consolele Wii puse la dispoziție de organizatori.Maritimo Shopping Center, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, este o investiții de aproximativ 100 milioane de euro. Are o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați, unde vom găsi peste 130 de magazine ale unor cunoscute branduri internaționale.Parcarea generoasă cu peste 2.200 de locuri asigură accesul facil și confortabil pentru locuitorii din regiunea Constanța și pentru turiști.