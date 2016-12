Trei nave reţinute pentru încălcarea sancţiunilor impuse porturilor din Crimeea

Trei nave reținute pentru încălcarea sancțiunilor impuse porturilor din Crimeea

Nava tehnică portuară „Katran” și remorcherul „Aliot” au fost reținute de Garda de Coastă a Ucrainei, pe Marea Neagră, în dreptul regiunii Kherson, pe 11 și 12 iulie 2015. Ambele nave au fost nevoite să ancoreze. La inspecție, s-a constatat că aces-tea au încălcat embargoul privind navigația spre porturile din Crimeea, făcând voiaje repetate. Ambele au fost reținute.În aceeași situație se află tancul de produse petroliere rusesc „Roschem - 2". Acesta a ajuns în portul Herson, din Ucraina, pe 10 iulie, iar în prezent este acostat în terminalul petrolier. Nava a încălcat embargoul impus porturilor din Crimeea de cel puțin două ori. Activiști din Ucraina cer autorităților să rețină nava pentru cercetare și urmărire penală.Nava „Katran” are lungimea de 29 metri și este înmatriculată sub pavilion Ucraina, remorcherul „Aliot” are 220 tone registru brut și pavilion Belize, iar tancul de produse petroliere rusesc „Roschem - 2", are 2.754 tdw, a fost construit în 1986 și este înma-triculat sub pavilion Rusia.