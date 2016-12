Trei marinari filipinezi răniţi într-un incendiu pe tancul chimic „Perla”

Trei marinari filipinezi răniți într-un incendiu pe tancul chimic „Perla”

La bordul tancului chimic „Perla”, sub pavilion Liberia, s-a produs un incendiu, în zona de coastă a Somaliei. Trei filipinezi, membri ai echipajului, au suferit arsuri.În asistență a venit fregata australiană „HMAS Newcastle”, care a trimis un medic cu elicopterul. Doi răniți cu arsuri de gradul doi au preluați pe fregată. De unde au fost preluați de nava de război spaniolă „SPS Numancia” și transportați în portul Victoria, din Insulele Seyshelles.Tancului chimic „Perla” are 48.577 tdw, a fost construit în 1988 și are armator grec.