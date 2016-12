Trei echipaje româneşti, victime ale „rechinilor“ din shipping

Trei echipaje românești, victime ale „rechinilor“ din shipping

Tot mai mulți marinari români sunt victimele practicilor oneroase din shipping-ul internațional. De pe data de 14 mai 2012 și până astăzi, trei echipaje românești de pe navele unor armatori străini au reclamat neplata salariilor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Pe 14 mai, 17 români de pe nava „Reecon Vahle”, sub pavilion Malta, aflată în portul Las Palmas, s-au adresat Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF, pentru a fi ajutați să-și primească salariile restante și să fie repatriați. Nava aparține unui armator turc.Pe 15 mai, cei 12 români de pe „Adriatica Queen”, sub pavilion Panama, aflată într-un port din Muntenegru, au reclamat neplata salariilor pe două luni și jumătate. Opt dintre ei solicită și repatrierea. Nava aparține unui armator albanez.Cel mai recent caz este al echipajului de pe „Queen A”, care aparține tot unui armator turc. Nava se află în portul Alger. Cei 17 navigatori de la bord au apelat la ajutorul ITF și SLN, întrucât armatorul a decis să-i trimită acasă fără să le mai plătească salariile pe două luni. Toate aceste echipaje nu sunt înscrise în sindicat și au fost recrutate de firme din România. Cei ce i-au plasat pe piață poartă mare parte din vină pentru cele întâm-plate, afirmă liderul de sindicat.„Unele agenții de crewing trimit echipaje în baza solicitărilor venite pe fax, fără contracte colective de muncă, fără să se intereseze de seriozitatea și bonitatea companiilor pentru care asigură forța de muncă, fără să le preocupe condițiile de la bordul navelor. Multe din cazurile de neplată a salariilor, de abandonare a echipajelor ar putea fi evitate, dacă respectivele firme de crewing ar ține seama nu doar de interesele lor, ci și de cele ale marinarilor. Pe de altă parte, navigatorii ajunși în astfel de situații poartă și ei o parte din vină, pentru că nu iau în seamă avertis-mentele repetate ale SLN. Noi i-am sfătuit pe toți navigatorii, indiferent că sunt sau nu membri de sindicat, să ne contacteze înainte de a pleca în voiaj. SLN oferă gratuit informații despre nave, armatori și clauzele pe care trebuie să le îndeplinească contractele de îmbarcare“ - a declarat Adrian Mihălcioiu.Sindicatul Liber al Navigatorilor va sesiza Autoritatea Navală Română și va cere aplicarea legii în cazul firmelor de crewing implicate în cazurile de mai sus. Dacă armatorii nu plătesc salariile restante, atunci vor fi obligate ele să le achite din polițele de asigurare.Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Convenției Internaționale MLC - 2006, sindicatul vrea să se modifice și legislația internă privind crewing-ul.„Pe viitor, companiile de crewing vor trebui să încheie contracte colective de muncă cu SLN, pentru fiecare armator și navă în parte, contracte care vor primi viza Autorității Navale Române” - a atenționat Mihălcioiu.Liderul SLN a adus în atenție și un alt aspect de o deosebită gravitate: lipsa de transparență a firmelor de crewing. „Acestea ne semnalează foarte rar cazurile de îmbolnăviri, accidente, dispariții, decese, neplată, răpiri, naufragii, în care sunt implicați navigatorii români. Cel mai frecvent, evenimentele ne sunt semnalate de echipaje, iar uneori le aflăm din presa internațională. Este și cazul tancului petrolier grecesc „Smyrni”, sub pavilion Liberia, capturat de pirații somalezi în Marea Arabiei, pe 10 mai 2012. La început s-a spus că echipajul este format din indieni și filipinezi. Apoi, presa internațională a transmis informația că la bord ar fi și un român. Nici armatorul, nici compania de crewing care l-a recrutat pe român nu ne-au contactat până la această oră. Probabil că nici familia nu a fost anunțată” - a spus Mihălcioiu.Este foarte grav. În astfel de ca-zuri, este important să fie anunțate, în primul rând, familiile navigatorilor aflați în captivitate. Ele trebuie să primească informații privind demersurile întreprinse pentru eliberarea ostatiecilor și să fie consiliate psihologic. De asemenea, informațiile trebuie aduse la cunoștința Ministerului de Externe și a SLN, care se pot implica în diferite modalități în rezolvarea situației de criză și în sprijinirea familiilor.