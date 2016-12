Trei din cinci turişti români aleg Grecia ca destinaţie de vacanţă

Trei din cinci turiști români aleg Grecia ca destinație de vacanță

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de trei din cinci turiști români care își petrec vacanța de vară în afara țării au ales ca destinație insulele grecești, bugetul alocat fiind de 600 de euro de persoană, reiese dintr-un studiu de specialitate remis, ieri, Agerpres.„Creta și Zakynthos domină topul preferințelor turiștilor care și-au rezervat vacanțele în străinătate în luna august, vânzările companiei pentru pachetele disponibile în aceste destinații fiind în creștere cu 25% față de anul trecut. 60% dintre turiștii români care și-au rezervat vacanțe în afara țării vara aceasta au ales pachetele disponibile în Creta și Zakynthos. Cele mai multe sejururi în aceste insule, respectiv 45%, au fost cumpărate cu oferte last minute, în luna iulie”, se arată în studiul realizat de agen-ția de turism online Paravion.Potrivit sursei citate, bugetul mediu alocat de românii care și-au programat concediul în cele două insule se ridică la 600 de euro de persoană și include biletele de avion, transportul de la aero-port la hotel și retur, precum și cazarea cu demipensiune.Printre cele mai importante puncte de atracție pentru turiștii care ajung în Creta se numără: Palatul minoic din Knossos - cel mai important sit arheologic de pe insulă, orașul Rethymno, supranumit Veneția Greciei, sau Elafonissi, cea mai frumoasă plajă din sud-vestul insulei.„Turiștii care și-au rezervat vacanțe în Zakynthos, insula supranumită «Veneția sudului» sau «Floarea Levantului», pot vizita orașul Zakynthos - capitala insulei, plaja Navagio - una dintre cele mai apreciate din Grecia, preferată în special de cei care vor să fie izolați de restul civilizației, și grotele Keri, numite și peșterile albastre, care sunt foarte căutate de turiștii pasionați de snorkeling”, menționează sursa citată.Franța, pierderi uriașe din turismÎn același timp, Franța resimte din plin efectul atentatelor teroriste, sute de mii de turiști anulându-și vacanțele sau sejururile în Paris.Atentatele teroriste, grevele și inundațiile au ținut turiștii străini departe de capitala Franței în prima jumătate a acestui an și a costat industria turistică din regiunea Parisului aproximativ 750 milioane de euro sub formă de venituri pierdute, au declarat, ieri, mai mulți oficiali francezi pentru Reuters.„A venit timpul să conștientizăm că sectorul turistic traversează o perioadă de dezastru. Nu mai este timp pentru campanii de comunicare, ci pentru un plan de salvare”, a declarat Frederic Valletoux, președintele autorității turistice regionale din Paris. Valletoux a apreciat că este nevoie de investiții semnificative pentru a proteja locurile de muncă din sectorul turistic și a cerut ministrului francez de Externe, Jean-Marc Ayrault să se întâlnească rapid cu oficialii din turism.