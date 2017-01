Trei atacuri piratereşti şi două nave capturate în aceeaşi zi

Trei atacuri piraterești și două nave capturate în aceeași zi

Pirații somalezi au capturat cargoul de 11.055 tdw Talca, sub pavilion Insulele Bermude, având 25 de navigatori la bord, printre care 23 din Sry Lanka, un filipinez și un sirian. Atacul a fost dat marți, 23 martie 2010, în Golful Aden, în timp ce nava se deplasa dinspre Egipt spre Iran. Cargoul trecuse prin coridorul de securitate în care patrulează forța de intervenție internațională. Capturarea navei a avut loc la câteva ore după ce nava turcească Frigia, de 35.246 tdw, sub pavilion maltez, a căzut în mâinile piraților somalezi. La bordul acesteia din urmă se aflau 21 de marinari, dintre care 19 turci și 2 ucraineni. Nava turcească transporta produse chimice (fosfați și potasiu) și se afla la 1.000 de mile distanță de coasta Somaliei și la 400 de mile în afara coridorului de securitate. În dimineața aceleiași zile, nava Almezaan, sub pavilion Panama, aparținând unui armator din Emiratele Arabe Unite, a fost atacată de pirații somalezi în timp ce se îndrepta spre portul Mogadishu. Echipajul navei Almezaan a reușit să respingă atacul, pirații fiind nevoiți să părăsească zona de luptă.