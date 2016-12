Costică Marin, administratorul SC Gepeto:

"Trecem printr-o perioadă economică grea, dar nu vom face niciodată rabat de la calitate"

Statisticile arată că 2012 a fost un an dezastruos pentru industria cărnii din România, scăderea cifrei de afaceri și a vânzărilor fiind amețitoare. Criza a fost resimțită inclusiv de marile companii de profil, care au fost nevoite să adopte măsuri speciale pentru a trece mai ușor prin această perioadă tulbure. Despre adevărata situație din industrie și despre modul în care marile branduri scot profit și din criză am stat de vorbă cu dl. Costică Marin, administratorul SC Gepeto, cel mai puternic brand dobrogean din industria cărnii.- Cum ați reușit să vă mențineți în toată această perioadă, în care industria cărnii a înregistrat scăderi semnificative în vânzare?- Traversăm cu toții o perioadă foarte grea, lucru prezentat atât de statisticile în domeniu, care ne arată o scădere pe anul 2012 cu aproximativ 20% din cifra de afaceri în industria cărnii și a mezelurilor. Cu toate acestea, ne bucurăm că Gepeto nu a înregistrat o scădere atât de mare a cifrei de afaceri. De fapt, suntem la jumătate din pro-centul înregistrat la nivel național, ceea ce ne dă curaj pentru viitor. Însă pentru a nu ne lovi atât de dur precum ceilalți a trebuit să facem sacrificii, a trebuit să luăm măsuri de restructurare la finele anului 2012. Acestea au reprezentat cca. 20% din efectivul de personal. Am reușit astfel să ne menținem nucleul de personal calificat cu care să onorăm cantitativ și calitativ toată cererea pentru produsele noastre.- Criza economică pare să fi fost un duș rece pentru cei din industria cărnii, ce i-a determinat pe marii jucători să se repoziționeze și să ia măsuri drastice. Cum va reuși Gepeto să treacă prin criză, dar, totodată, să-și apere blazonul de cel mai puternic brand dobrogean din domeniu?- Alături de noi este echipa, PwC,(PricewaterhouseCoopers), cea mai mare companie din lume de servicii profesionale, de consul-tanță și audit cu care avem în deru-lare două programe: un program de audit 2013-2015 și realizarea unui business-plan 2013-2017. Rezulta-tele tuturor auditurilor ne dau încredere că facem lucrurile bine, cu simț de răspundere. Avem, de asemenea, alături de noi și încrederea finanțatorilor, cu care în aceste vremuri grele, am reușit să punem pe picioare programe pentru a depăși mai ușor situația economică actuală. Așteptăm și din partea Guvernului măsuri care să vină în sprijinul marilor producători și implicit a marilor contribuabili.Este clar că economia locală tre-buie sprijinită, am pus și noi umărul aprovizionându-ne cu carcasă și carne exclusiv din România. Acest lucru a fost generat atât de dorința de a depăși criza și a crește consumul intern dar și din cauza evoluției nefavorabile a cursului euro în anul 2012.Această decizie ne-a oferit un plus în calitate reușind să oferim consumatorilor noștri carne românească, permanent proaspătă, la prețuri foarte bune.- Cum vă afectat scandalul cu carnea de cal?- În momentul de fața putem spu-ne că ne-a făcut bine, ne-au crescut vânzările pe carne de vită, deoarece de-a lungul timpului am câștigat încrederea consumatorilor noștri oferindu-le permanent carne din carcasă tineret bovin, proaspătă. Sigur că în prima fază suspiciunea a trenat însă faptul că suntem transparenți, că arătăm clienților toate documentele și răspundem tuturor întrebărilor adresate le-a crescut încrederea în noi și în munca noastră.În plus, în cadrul unității există proceduri bine implementate de recepție materie primă unde se verifică cu strictețe în cazul vitei și cărnii de vită marca de sănătate a acesteia, certificatul de sănătate publică, forma piesei anatomice, toate însușirile organoleptice astfel încât să excludem posibilitatea unei achiziții nedorite.- Cum preconizați că vor merge vânzările anul acesta?- Sperăm că în anul 2013 să recuperăm pierderea de vânzare înregistrată în anul 2012. Pentru acest lucru vom aplica în continuare aceeași politică de calitate de la care nu am făcut niciodată rabat. Pentru aceasta, în tot lanțul nostru de magazine, pe raza întregului municipiu aprovizionarea se face în continuare de două ori pe zi, cu produse proaspete, carne tranșată în aceeași zi din carcasă exclusiv românească la cele mai mici prețuri. În rețeaua de distribuție aprovizionarea se face zilnic, garantând permanent prin calitatea produselor noastre.