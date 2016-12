Tranzacţii de peste 70 milioane euro la Bursa de Valori Bucureşti

Tranzacții de peste 70 milioane euro la Bursa de Valori București

Bursa de Valori București are o zi de excepție, cu un volum mare de tranzacții. Sesiunea este în curs de desfășurare și cinci dintre cei șapte indici sintetici sunt pe plus. La ora 16,55, variațiile erau între minus 0,08 și plus 0,72%. Lichiditatea bursei este excelentă, ajungând la 315,650 milioane lei, respectiv 70,597 milioane euro. Cele mai tranzacționate ca volum și valoare sunt acțiunile Fondului Proprietatea și SIF 1.