Transferul curselor low-cost dublează traficul de pasageri pe Aeroportul Otopeni

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Conform estimărilor CNAB, după data de 25 martie, traficul de pasageri pe Aeroportul Otopeni va crește în medie cu aproximativ 45%, iar numărul aterizărilor/decolărilor se va majora cu aproximativ 30%.CNAB a înregistrat în anul 2011 un trafic total de 7,44 milioane de pasageri (+ 5,9% față de anul 2010) pe ambele aeroporturi, Otopeni și Băneasa, acesta urmând să fie transformat în aeroport pentru curse business în cadrul unui plan de investiții al CNAB.Companiile low-cost susțin că mutarea curselor de pe Aeroportul Băneasa pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni va duce la scumpirea biletelor cu circa 4 procente, echivalentul a 6 euro."Mutarea curselor pe Otopeni din 25 martie va duce la creșterea taxelor de operare cu 25 de procente pentru noi, ceea ce se va regăsi în costul biletului. Creșterea va fi de circa 4 procente, adică 6 euro. În total, va trebui să acoperim pierderi de 1 milion de euro pe lună din cauza transferului operațiunilor, ținând cont că transportăm două milioane de pasageri pe an în România", a explicat recent Michael Powell, director financiar Wizz Air.Acesta a subliniat că o parte din pierderi vor fi acoperite prin condițiile mai bune de pe Aeroportul Otopeni, dar și prin posibilitatea de a zbura fără restricții, deci de a opera mai multe curse, ținând cont că pe Aeroportul Băneasa nu puteau fi efectuate curse de noapte, iar capacitatea de procesare a pasagerilor este mult sub media de pe Otopeni.Reprezentanții Companiei Aeroporturi București susțin că, odată cu transferul pe Aeroportul Otopeni, operatorii aerieni vor achita o taxă în valoare de circa 4,5 euro pe pasager în plus față de Aeroportul Băneasa, însă condițiile vor fi mult mai bune decât pe Băneasa.Oricum, conducerea companiei intenționează să reducă tariful de operare cerut fiecărui pasager pe Aeroportul Otopeni astfel încât majorarea costului biletelor să fie cât mai redusă.Odată cu transformarea Aeroportului Băneasa în aeroport de business, reprezentanții Companiei Aeroporturi București susțin că tarifele ar fi crescut pentru companiile aeriene peste tarifele de la Otopeni cu un euro - taxa de operare percepută fiecărei companii aeriene, respectiv cu doi euro taxa pe pasager.