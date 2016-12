Trăiau fără apă, alimente şi salarii pe nava turcească „Bereket“

Trăiau fără apă, alimente și salarii pe nava turcească „Bereket“

Echipajul navei turcești „Bereket” a solicitat în cursul zilei de ieri sprijinul Federației Internaționale a Transportatorilor - Inspectoratul România. Nava intrase la operare în portul Constanța Sud - Agigea, pe data de 17 iunie, urmând să încarce 2.500 tone de sodă în saci.„Cei 11 navigatori de la bord - patru georgieni, șase azeri și un ucrainean - au reclamat că salariile sunt foarte mici (de numai 700 de dolari) și nu au mai fost plătite de două luni. Echipajul nu are contracte de muncă și nici echipament de protecție, nu are alimente și apă de băut. Trei dintre marinarii georgieni au solicitat plata la zi și repatrierea” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România.Consulul Georgiei în România s-a implicat rapid în rezolvarea problemelor marinarilor georgieni. De asemenea, a intervenit și Autoritatea Navală Română.Contactat de inspectorul ITF, armatorul turc a dat comanda pentru aprovizionarea cu alimente. În prezent, se așteptă plata la zi a echipajului și repatrierea celor trei marinari georgieni.Nava „Bereket” este un cargou de mărfuri generale cu lungimea de 115 metri, lățimea de 13 metri, capacitatea de 3.159 tdw, construit în 1984. A trecut pe la mai mulți proprietari și și-a schimbat de mai multe ori numele. Până în 1986 s-a numit „Volgo Balt 250", apoi „Amur 2502", „Adonis”, „Leonis”, „Pravia”, „Vega” și, în sfârșit, „Bereket”.Nava este înmatriculată sub pavilion Tanzania, pavilion aflat pe lista neagră a Paris Memorandum, în zona de risc mediu spre mare.