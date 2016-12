Traian Băsescu: „Să le vindem străinilor pământ, cât ne-au vândut ei nouă!“

Președintele Traian Băsescu a declarat ieri, la expoziția „AgriPlanta - RomAgroTec 2013” desfășurată la Fundulea (județul Călărași) că problemele agriculturii românești sunt: fărâmițarea exploatațiilor, submecanizare, lipsa irigațiilor și rămânerea în urmă a învățământului agricol.El i-a contrazis pe ziariștii care au afirmat că „agricultura este la pământ”, argumentând că, până și în anii cei mai secetoși, fermierii români au asigurat necesarul de pâine.Băsescu a declarat că a sosit momentul ca agricultura națională să se doteze cu mașini agricole performante, computerizate, afirmând că există producători care sunt gata să le ofere în leasing sau să le închirieze. El a precizat că România are un tractor la 57 de hectare, în timp ce media la nivelul UE este de un tractor la 10 - 15 hectare.„România are o bună tradiție și în învățământul agricol, are o foarte bună tradiție și în cercetare. Avem nevoie să creăm soiuri adaptate la climatul din România. Avem nevoie să punem la dispoziția cercetătorilor din institutele din România resursele financiare pentru a ne menține în pas cu schimbările climatice. Eu cred că nimeni nu poate avea succes fără două lucruri: fără cercetare, educație, pe de-o parte, și fără mașini agricole, pe de altă parte. Nu cred că va putea fi neglijat un program care să vizeze garantarea producțiilor agricole prin creșterea nivelului de irigații a terenurilor din România, în mod deosebit în zonele din sud și din Moldova, unde adesea seceta compromite recoltele agricole” – a spus Traian Băsescu.El a anunțat că strategia pentru agricultura românească până în anul 2030, va fi gata pe 30 iunie, raportul comisiei care a lucrat urmând a fi pus în dezbatere publică.Șeful statului a ridicat din nou problema pământului: „Foarte curând, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, străinii vor putea cumpăra pământ în România. Eu nu spun să nu cumpere, dar spun, pe de altă parte, că ar trebui să vindem tot atâta pământ cât ne-au vândut alții nouă și, pe de altă parte, avem obligația, Președinție, Guvern, Parlament, să găsim soluția de a-i credita pe agricultorii români în condiții avantajoase, în așa fel încât ei să poată fi cei care cumpără pământul. Avem nevoie și de o agenție a statului care, atunci când omul vrea să vândă pământul neapărat, să-l poată cumpăra și să-l scoată la vânzare în condiții în care statul va stabili că se încadrează în politica agricolă a României.”