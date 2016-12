Traian Băsescu: „M-am opus privatizării shipping-ului în paguba statului!"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, în ediția din data de 1 septembrie 1994 a cotidianului „Cuget Liber”, am publicat interviul de mai jos, luat ex-ministrului transporturilor, senatorul Traian Băsescu. Îl reproducem pentru cei interesați de istoria post-decembristă a shipping-ului românesc.x x x- D-le Traian Băsescu, putem discuta foarte sincer despre acuzația care vi se aduce, că ați obstrucționat deschis shippingul privat?- Fără îndoială. Deci, așa cum a fost proiectat în faza inițială, m-am opus ferm, pentru că precontractele semnate cu patronii companiilor de shipping erau incorecte din toate punctele de vedere. Adică proprietarul (companiile de stat - n.n.) trebuia să asigure combustibilul, să facă asigurarea navei, să își asume toate cheltuielile, iar colegii privați ar fi fost doar aceia care să beneficieze de eventualele profituri. Acestor tipuri de contracte m-am opus cu toată forța și am dispus anularea lor și realizarea unor contracte corecte, care să asigure armatorilor români și străini același tratament. Aceasta înseamnă că cei care trebuiau să preia în exploatare navele de la Compania „Navrom" trebuiau să realizeze bunkerarea, asigurarea navelor, întreținerea etc. lată că s-a putut, fără să jupuim din interior compania de stat.- Deci, afirmați că ați urmărit realizarea unui schimb economic corect între armatorul de stat și cel privat.- Exact. M-am opus în toată perioada anului 1991 și cea din 1992 unui schimb incorect între companiile de stat și cele private. Să fie clar: actualele contracte s-au semnat în timp ce eram ministru, dar numai în momentul în care ele au fost, în conținutul lor, niște contracte oneste.- Și, totuși, atitudinea dumneavoastră a fost receptată ca opoziție fața de ideea de shipping privat.- Foarte multe lucruri pe care le-am cerut subordonaților din minister, colegilor, comandanți de nave, au fost răstălmăcite. Multe dintre minciunile care s-au spus pe când eram ministru, astăzi au fost infirmate de viață, de fapte, de controale și anchete. Am convingerea că unii au dorit deformarea realității.- Nu cumva pentru faptul că ați avut prea puține întâlniri cu presa constănțeană la acea vreme?- Așa este, dar eram departe de a fi ministrul marinei. Eram în presiunea grevelor de la calea ferată, a marșurilor camioanelor din București, a tensiunilor din aeroporturi și porturi. Nu mă puteam dedica unui singur sector.- Pentru că problemele se leagă, de ce ați optat să nu fiți senator de Constanța?- Nu a fost opțiunea mea. A fost decizia partidului în care m-am înscris în ultimul moment. Eu am fost ministru independent până în preajma campaniei electorale. Când mi-am făcut cunoscută opțiunea pentru F.S.N., actualul P.D., erau completate listele de candidați la Constanța. Pentru că județele Sibiu, Brașov și Vaslui solicitaseră simultan să candidez pe listele lor, am optat pentru Vaslui, pentru că tata este dintr-o comună a acestui județ.-. Viitorul mandat pe listele cărui județ îl veți obține?- Nu știu dacă îl voi obține, dar voi candida, categoric, la Constanța. Este orașu! meu, aici trăiește familia mea, aici am muncit 18 ani.- Oile rătăcite sunt bine venite la Constanța!- Stați puțin, să nu vorbim de oi rătăcite. Citesc și în presa locală, și am urmărit presa pe care o avea colegul meu din Cluj, Ion Aurel Stoica. Tot Clujul își susținea ministrul. Am văzut acum care este reacția Târgoviștei, care îl are ministru pe Mincu. Vreți să-mi spuneți măcar o vorbă bună publicată despre ministrul transporturilor pe care îl avea Constanța, în presa locală? Cel mult a fost o poziție neutră.- Probabil pentru că ați pus o prea mare distanță între dvumneavoastră și presa locală.- Aveți dreptate, dar vă reamintesc faptul că nu conduceam Ministerul Mediului, ci unul dintre cele mai agresive ministere din punct de vedere sindical, cu o inflație de evenimente: avioane căzute, vapoare scufundate, trenuri deraiate, camioane internaționale accidentate...- Rostock.- Exact. Am avut toate problemele cu putință. Nu am reproșuri față de presa locală, ci față de colegii mei, care din dorința de a avea nave în exploatare au pierdut măsura colegialității.- Vă mulțumesc.