Traian Băsescu cere sprijinul guvernului pentru şantierele navale de la Marea Neagră

Traian Băsescu cere sprijinul guvernului pentru șantierele navale de la Marea Neagră

Președintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit luni, 10 august 2009, cu conducerea companiei mixte româno – sud coreene „Daewoo – Mangalia Heavy Industry”. România - porturi scumpe Discuțiile, la care presa nu a avut acces, au durat aproape o oră. La finalul reuniunii, șeful statului a făcut public motivul vizitei din șantierul naval și al întâlnirii din ziua precedentă, cu administrația portului Constanța. „Dincolo de măsurile luate de guvern, este clar că și autoritățile trebuie să aibă în vedere perioada de criză – a spus Băsescu. Taxele portuare sunt mari. Ele sunt acceptabile pentru navele care încarcă și descarcă mărfuri, pentru că se distribuie pe fiecare tonă de marfă. Taxele portuare, inclusiv cele pentru pilotaj, remorcaj, gas – free și altele, dacă le însumezi, constatăm că autoritățile române percep taxe foarte mari în raport cu porturile din zonă, în care se află șantiere navale concurente. Taxele portuare pentru navele care se repară la Scaramanga (Grecia) reprezintă 30% din cele percepute de autoritățile române. La Eleusis (Grecia), aceeași situație – 30% în raport cu taxele de la noi. Chiar la Tuzla, la șantierul naval turcesc de la Egee, taxele sunt foarte mici. Autoritățile române, măcar pentru șantierele navale trebuie să ajusteze sistemul de taxe. Acestea au și dezavantajul că o navă din Mediterana, pentru a ajunge la ele, mai trebuie să facă o zi și jumătate de marș, să consume combustibil și să plătească taxele la Bosfor.” Pregătiri pentru ieșirea din criză Șeful statului afirmă că insistă în direcția reducerii taxelor portuare pentru că momentul ieșirii din criză trebuie să găsească șantierele navale românești pregătite să participe la competiția de pe piața reparațiilor. „În momentul de față sunt peste 3.000 de nave care nu au angajament. La multe dintre ele, actele de clasă expiră în această perioadă, în care nu sunt în exploatare. Reluarea creșterii economice va însemna, în primul rând, apelul la șantierele navale, pentru ca navele să fie reclasificate, andocate, făcute bune pentru transport” – a afirmat Traian Băsescu. În cursul săptămânii viitoare, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, împreună cu autoritățile portuare vor căuta soluțiile care să avantajeze șantierele navale, a precizat președintele. DMHI în dificultate Referindu-se la compania „Daewoo – Mangalia Heavy Industry”, șeful statului a declarat că: „Șantierul naval este în dificultate. Din lipsă de lichidități nu poate continua producția. Are comenzi, dar nu are bani.” Băsescu susține că problemele companiei DMHI provin din faptul că toate investițiile, inclusiv achiziția macaralei de 1.200 tf, au fost făcute pe seama producției. Din această cauză s-a ajuns la lipsa de lichidități, chiar în momentul declanșării crizei. Cum poate fi rezolvată problema finanțării construcțiilor de nave noi de la DMHI? „Aici trebuie să avem o abordare similară celei de la Dacia Pitești și Oltchim Râmnicu Vâlcea, unde statul s-a implicat să sprijine marile societăți; la Dacia, cu programul „Rabla”, la Oltchim, cu garanții de stat pentru lucrări de investiții și modernizare. Va trebui să găsim soluții împreună cu partenerul coreean, pentru a asigura lichiditate, să nu se oprească producția” - a afirmat președintele. Diferențe de strategie Întrebat de redactorul ziarului „Cuget Liber” dacă celelalte șantiere navale nu sunt în aceeași situație, Băsescu a afirmat: „Daewoo – Mangalia are dezavantajul că s-a profilat major pe construcții noi. Celelalte șantiere navele, fie că vorbim de Constanța sau Midia, au avantajul că au încă un puternic profil de reparații.” Șeful statului a refuzat să dezvăluie dacă s-a discutat cu partea coreeană despre dorința mai veche a acesteia de a intra în posesia terenului ocupat de șantierul naval. „Nu-i treaba mea să spun care sunt soluțiile care se vor adopta, cu atât mai mult cu cât ele depind foarte mult și de guvern.” Prioritatea României Răspunzând la o altă întrebare a ziarului „Cuget Liber”, președintele a afirmat că în noiembrie 2008, când a vizitat principalele șantiere navale din România: „Niciunul dintre ele nu a cerut niciun fel de sprijin. Singurul care a întrezărit atunci lipsa de lichiditate a fost Mangalia. Și nu era legată de criză, ci de investițiile mari pe care le avea de făcut. În rest, toate șantierele, la vizita din noiembrie, spuneau că au comenzi până în 2012 – 2014. Singura lor problemă era legată de eventualitatea în care ar avea nevoie de credite de producție.” Traian Băsescu și-a încheiat declarația de presă afirmând: „Voi aborda problema șantierelor navale de la mare ca fiind o urgență!” În urma vizitei din noiembrie 2008, șeful statului susținea că „Industria navală este o prioritate pentru România” și că sprijinul statului trebuie acordat marilor companii productive, precum șantierele navale, care asigură mii de locuri de muncă și fac să funcționeze zeci și sute de întreprinderi mici și mijlocii.