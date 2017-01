3

Eu, Băse Dracul sunt di vină !

Da, eu Băse Dracul sunt di vină pintru ca am vandut pe 1 dolar fiecare vapor romanesc sa nu mai aveti voi cu ce naviga si am luat spaga 100.000 dolari la fiecare vapor vandut. Acum ati inteles de unde am eu bani sa cumpar teren agricol la Nana in jud.Calarasi ?...Ce credeati ma ca am luat imprumut de la CEC ?....Am facut asta sa va dau praf in ochi sa nu mai vedeti adevarul-adevarat ! Ha...ce frumoasa-i tara mea ! Oare o sa ma impuste poporul roman dupa ce mi se termina mandatul ?...Nuuuu, pentru ca am sa fug din tara cu Elena mea, nu băăăă....Elena Basescu, ci Elena Udrea, fosta Cocoș, sa-mi cheltuiesc " cocoșeii " prin Las Vegas....hai ca-i bine ! Am uitat sa va mai mint odata inainte de a pleca : Să traiti bineee !!!!...ce v-am pacalit băăăăă.....ce v-am păcălit !!!