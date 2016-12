Tragedie pe mare. Eduard Curduman a fost ucis pentru că şi-a făcut datoria de marinar!

2

LIBIA

El a murit ca s-a aflat la locul si timpul nepotrivit in zona Libia!!!! Sunt frecvente aceste atacuri in Libia asupra naveleor tank in Libia ( opozantii nu doresc vanzarea de petrol de cate guvern ) . Se pare ca Managementul navei nu a pregatit masurile ISM pentru voiajul in aceasta .