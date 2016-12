Traficul pe canalele navigabile bate recorduri în timp de criză

Criza financiară nu a afectat traficul pe canalele navigabile, potrivit spuselor lui Ovidiu Cupșa, directorul general al CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța. „Traficul extern a crescut, traficul de cereale a fost extrem de mare, datorită anului agricol bun. Nici în 2009 nu cred că vom avea probleme majore”, explică directorul general al ACN. Scăderi ale traficului ar putea fi înregistrate în urma restrângerii activității combinatului Sidex din Galați, unul dintre principalii transportatori pe canalul Dunăre – Marea Neagră, cu o pondere de 20% din trafic. „Deși sunt anunțate restructurări la Sidex, traficul lor a crescut, în ultima perioadă. În 2009, o scădere cu 50% a cantității de mărfuri pe care ei o transportă înseamnă o reducere de numai 10% a traficului pe canalele navigabile, care poate fi acoperită ușor, din alte surse”, spune Ovidiu Cupșa. În perioada 1 – 23 noiembrie, traficul pe canalele navigabile (Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari) a fost de 2,7 milioane tone capacitate. „Având în vedere media ridicată din ultimele zile, de circa 130.000 tone capacitate, este posibil să avem un trafic de 3,4 milioane tone capacitate, în noiembrie”, spune oficialul ACN. În aceste condiții, luna noiembrie ar deveni noua lună record pentru traficul pe canalele navigabile, după rezultatul de 3,356 milioane capacitate înregistrat în octombrie. În total, pe primele zece luni din 2008, traficul total este de peste 24,1 milioane tone capacitate. Potrivit spuselor directorului general al ACN, compania va ieși în profit la finele acestui an, în condițiile realizării unor investiții masive: „Nu am renunțat la nimic din ce ne-am propus și tot încheiem anul cu o cifră de afaceri de 10 milioane euro, cu 28% mai mare față de 2007, respectiv cu 25% mai mare față de 2006". O schimbare importantă, în acest an, a fost reducerea ponderii traficului din totalul veniturilor. Dacă în anii trecuți, traficul însemna 90% din venituri, proporția s-a diminuat, în 2008, până la circa 70%, diferența fiind acoperită prin închirierea terenurilor. Canalul Dunăre – București, o investiție de 500 milioane euro La începutul acestei săptămâni, Administrația Canalelor Navigabile Constanța a devenit proprietarul obiectivului de investiții „Canalul Dunăre - București”, în urma semnării protocolului oficial de predare – primire. Astfel, canalul a trecut de la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile la Ministerul Transporturilor, care va administra obiectivul prin intermediul ACN Constanța. „Studiul de fezabilitate costă între 4 și 5 milioane euro și va fi realizat în următoarele 18 luni, poate chiar și 13 luni, dar nu este sigur. Apoi, execuția va dura în jur de patru ani, costurile totale ridicându-se la circa 500 milioane euro. În iunie - iulie 2014, canalul poate fi dat în folosință”, spune Ovidiu Cupșa. Studiul de fezabilitate va fi finanțat din surse proprii ale ACN, plus sume de la bugetul de stat, iar execuția obiectivului va beneficia de fonduri structurale, din cadrul Programului Operațional Sectorial – Transporturi.