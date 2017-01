Traficul de pasageri pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”

„Prognozăm că vom avea circa 90.000 de pasageri în acest an, față de sub 50.000 anul trecut“ - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Titus Cazacu, directorul general al Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu”. Speranțele lui sunt legate în principal de evoluția turismului, de creșterea atractivității litoralului românesc pentru străini. Vârful activității ar trebui să fie în sezonul estival. Pentru traficul de vară sunt semnate mai mult de 30 de contracte cu companiile aeriene. Mai sunt și altele de finalizat. Problema principală este ca aceste înțelegeri să se materializeze în programe de zbor. „Pentru aceasta este nevoie să se închidă cercul, adică tour-operatorii să încheie, la rândul lor, contracte cu companiile aeriene. Săptămâna viitoare se deschide Târgul Internațional de Turism de la Berlin. Alături de operatorii din turism vor fi prezente companii de transporturile aeriene, navale și rutiere. Se vor semna numeroase contracte și piața va fi împărțită. România, care fi reprezentată la evenimentul din Berlin de numeroase firme, printre care și Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, speră să obțină o felie cât mai groasă din afacere. Pe aeroportul constănțean, traficul de mărfuri continuă să nu fie spectaculos, În schimb zborurile de business înregistrează o creștere de 6 – 10% în ultimii ani. „Tot mai mulți oameni de afaceri călătoresc cu aeronave proprietate personală sau închiriate“ – afirmă Titus Cazacu. Summit-ul NATO, de la București, ar putea aduce un plus de trafic la Constanța, prin transferul unor zboruri de la Otopeni și Băneasa. Până în prezent, Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” nu a primit nicio notificare de la Ministerul Transporturilor. „Cred că lucrurile se vor precipita după data de 10 martie, dar ultima informație este că cele două aeroporturi din București vor fi deschise. Noi suntem pregătiți pentru un trafic crescut, dar trebuie să avem informații din timp, să ne putem planifica activitățile“ – afirmă șeful aeroportului.