În anul 2016

Traficul de mărfuri pe canalele navigabile a început cu stângul

Traficul pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari s-a ridicat la 2.020.000 tone capacitate, în luna ianuarie 2016, fiind aproape de programul stabilit, de 2.200.000 de tone capacitate. Cantitatea de marfă tranzitată s-a ridicat 796.211 tone, din care: 318.585 tone de cereale, 128.000 tone de bauxită, 59.000 tone de minereu de fier, 13.000 tone de nisip, 11.000 tone de concentrat de cupru și altele.Din total, 354.000 de tone de mărfuri au fost transportate în contul României, 169.000 de tone pentru Serbia și 120.000 de tone pentru Ungaria.Marfă a existat în silozuri, dar navele au fost nevoite să încarce sub capacitate în prima parte a lunii ianuarie, întrucât traficul pe Dunăre a fost afectat de seceta prelungită și de podurile de gheață. Abia de la jumătatea lui ianuarie, când au venit ploile și dezghețul, condițiile de navigație pe fluviu au început să se normalizeze.Evoluția din prima lună a acestui an este departe de cea de la începutul anului trecut, când s-a înregistrat un aflux fără precedent al cerealelor, iar condițiile de navigație pe Dunăre erau fără cusur. Față de luna ianuarie 2015, traficul s-a redus cu 20,63% la tone capacitate și cu 27,75% la tone marfă.Ultimii trei ani, 2013 - 2015, au fost cei mai buni din istoria canalelor navigabile, înregistrându-se creșteri record în cascadă. La finalul lui 2015 a fost consemnat un nou vârf de trafic: 32.741.000 tone capacitate, cu 2% peste nivelul atins în 2014. În schimb, au fost derulate doar 14.018.272 tone marfă, cu 2,87% mai puțin decât în anul precedent, ceea ce însemnă că navele au circulat ceva mai goale.Trebuie subliniat faptul că, de la an la an, ponderea traficului extern (derulat în contul celorlalte state riverane Dunării) a crescut, ajungând la 61% în 2015, fapt ce consfințește rolul internațional al canalelor navigabile.