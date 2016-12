Traficul de mărfuri în porturile dunărene a scăzut cu 40%

În 2009, porturile de la Dunăre au înregistrat o diminuare semnificativă a volumului de activitate, comparativ cu cea din anul precedent. În cele situate în jurisdicția Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați, respectiv Galați, Brăila și Tulcea, traficul total de mărfuri (maritim plus fluvial) a fost de 7.633.607 tone, în scădere cu 40 % față de anul 2008. Traficul maritim a fost de 2.178.307 tone, în creștere cu 4 % față de anul 2008. Cifra de afaceri preliminată pentru întregul an 2009 este de 9,40 milioane lei, reprezentând 97,11 % din veniturile estimate a se realiza în cursul acestui an, iar cheltuielile de exploatare vor fi de circa 9,10 milioane lei, reprezentând 94,40 % din cheltuielile prevăzute pentru perioada analizată. La rândul său, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a realizat în anul 2009 o cifră de afaceri de 18,819 milioane lei, în scădere cu 5,6% față de aceeași perioadă a anului 2008, Cu toate acestea, compania va înregistra în anul 2009 un profit net de aproximativ 4,432 milioane lei.