Traficul de mărfuri containerizate creşte uşor

Vești bune pentru portuari

Traficul de mărfuri containerizate crește ușor

Compania „Constanța South Container Terminal” (CSCT), parte a concernului „DP World” (numărul unu în rândul operatorilor de mărfuri containerizate de pe piața mondială) este cel mai mare terminal de containere din portul românesc, dar și de la Marea Neagră. Anul trecut, în danele sale, s-au derulat 1.170.074 containere. El a devenit un punct de referință pentru Moscova. În 2007, pe vremea când era președinte, Vladimir Putin a lansat un program de restructurare a porturilor rusești. Conform acestuia, până în 2010, la Novorossiysk, va fi construit un nou terminal de containere, în locul celor vechi, pentru a atrage traficul internațional. Odată cu acest proiect, guvernul rus a lansat explicit competiția cu portul Constanța. Criza economică a dus la prăbușirea comerțului dintre Europa și Extremul Orient, și totodată a traficului de mărfuri containerizate de la Marea Neagră și, în particular, din portul Constanța. De la o medie de 97.500 de containere pe lună, în 2008, s-a ajuns la 40.000 - 45.000 containere pe lună, în perioada ianuarie – mai 2009, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Nicolae Diacu, președintele Sindicatului Terminal Sud. În iunie, a avut loc o stagnare a căderii traficului, pentru ca, începând din iulie, cantitățile de marfă să crească ușor, afirmă liderul sindical. „Ne așteptăm la o revigorare a fluxurilor de mărfuri containerizate în următoarele săptămâni și sper să avem, în curând, vești mult mai bune” – a declarat Diacu. Potrivit afirmațiilor liderului sindical, în cele 8 luni de criză, niciun lucrător al companiei nu a fost concediat, iar veniturile nu au fost amputate. „Nu am întâmpinat presiuni din partea administrației, nu ni s-a cerut să ne luăm concedii fără plată și nici nu ni s-a impus un program de muncă redus. Sindicatul a avut un bun dialog cu actuala conducere, cu directorul general Rado Antolovici și împreună căutăm soluții la problemele crizei” – afirmă liderul sindical. La această dată, compania „Constanța South Container Terminal” are un număr de 592 de angajați.