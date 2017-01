Traficul de mărfuri a crescut cu 9%, în porturile maritime româneşti

1

Profit realizat

Deci s-a realizat un profit de circa 25 milioane lei,respectiv 10 la suta.Daca in tarifele folosite in prezent cota de profit este de 15 la suta înseamnă ca sunt depasite cheltuielile planificate,cu alte cuvinte s-a lucrat prost.Nu de alta dar se spunea cu ceva timp in urma ca profitul anual al APC este de 10 milioane euro,respectiv 46 milioane lei care vor merge la primarie si ce bine o sa ne fie.Sugerez o analiza mai profunda din punct de vedere economic,nu numărul de nave si cantitatea de mărfuri e eventuala.