Traficul de mărfuri a crescut cu 16% în porturile maritime româneşti

Traficul de mărfuri a crescut cu 16% în porturile maritime românești

Porturile Constanța, Midia și Mangalia au încheiat primul trimestru al anului 2015 cu un trafic total de mărfuri de peste 14 milioane tone, cu 16% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Traficul maritim a fost 10,65 milioane tone (față de 9,39 milioane tone în primul trimestru al anului 2014), iar cel fluvial s-a ridicat la 3,35 milioane tone (față de 2,67 milioane tone în 2014). Creșterea în perioada analizată a fost de 13,39%, în cazul traficului maritim, iar pentru cel fluvial, de 25,23%.Pe structură, creșteri de trafic au fost înregistrate la: cereale (de la 2,6 milioane tone în trimestrul I al anului 2014, la 5,2 milioane tone în acest an), produse petroliere (de la 1,33 milioane tone la 1,41 milioane tone) și combustibili minerali solizi (de la 421.793 tone la 967.597 tone). Scăderi dramatice de trafic au fost consemnate în cazul minereurilor de fier (de la 1,9 milioane tone la 0,7 milioane tone).Luna aprilie a început spectaculos, în prima săptămână evidențiindu-se un salt de trafic de circa 40%, evoluția având premisele să se mențină în perioada următoare.Ieri, 8 aprilie 2015, se aflau sub operare 30 de nave la Constanța, 4 nave la Midia și 3 nave în portul Mangalia. Din totalul de 37 de nave: 8 nave operau cereale, 7 nave - cherestea, 4 nave - fier vechi, 4 nave - produse metalurgice, 3 nave - animale vii, 2 nave - produse chimice, o navă - containere și o altă navă - cărbune. Navele aflate sub operare erau, în general, de capacitate mică și medie. Cea mai mare navă, „Ever Judger” (229 metri lungime), descărca, în terminalul Comvex, 78.963 tone de cărbune cocsificabil adus din SUA pentru Ungaria.Pentru următoarele două săptămâni și-au anunțat sosirea 62 nave la Constanța și 12 nave la Midia. Din totalul de 74 de nave, 23 de nave vor opera mărfuri containerizate, 4 nave vor încărca cereale, 5 nave vor opera produse metalurgice, 4 nave - echipamente, 3 nave - animale vii, 5 nave - hidrocarburi, 3 nave - cherestea și 2 nave - fier vechi. De asemenea, va sosi și o navă fluvială de pasageri.