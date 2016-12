Traficul auto de mărfuri spre portul Constanţa e în pericol de blocaj total!

Reportaj „Cuget Liber”

Traficul auto de mărfuri spre portul Constanța e în pericol de blocaj total!

Vineri dimineață, m-a sunat la redacție directorul unei firme portuare: „Domnule redactor, mergeți să vedeți calea de acces spre porțile 7 - 9 ale portului Constanța, pe unde a fost deviat traficul greu. Nu cred că mai există, în România, un drum mai prost decât ăsta. Plătim accize, roviniete, taxă de timbru, dări peste dări și, în loc de șosea spre port, ni se oferă câțiva kilometri de gropi. Ne-am distrus toate mașinile.”Am dat curs invitației și, împreună cu fotoreporterul Octavian Dragomir, am demarat spre Agigea. Am lăsat în urmă șoseaua de centură a Constanței și, în dreptul hipermarket-ului „Selgros” am cotit-o pe șoseaua care coboară pe sub pod. Artera rutieră însoțește Canalul Dunăre - Marea Neagră și ajunge la porțile nr. 7 - 9 ale portului.Abia ce am ieșit de sub pod și, în fața noastră s-a deschis o imagine terifiantă. Pe ambele sensuri ale unui drum de piatră, coloane nesfârșite de TIR-uri, camioane și trailere se târau cu nu mai mult de 3 kilometri pe oră.Autovehiculele se clătinau amenințător, încercând să scape din capcana gropilor cu diametrul de 1 - 2 metri și adâncimea de jumătate de metru sau mai mult. Evitau o groapă cu roata din dreapta, dar dădeau într-alta cu roata din stânga. Apoi, roata din dreapta lua în plin un crater plin cu apă, a cărui adâncime era greu de bănuit. Puntea vehiculului se torsiona amenințător, provocând scrâșnet de fiare.Imaginea șoselei numai gropi, ca după bombardament, a vehiculelor care se târau clătinându-se și gemând din toate încheieturile era teribilă. Dintr-o clipă într-alta te așteptai să se întâmple un accident groaznic: fie vreun TIR să se rupă în două, fie să se răstoarne în drum. Din când în când, un autoturism se încumeta să se avânte pe traseul plin de primejdii, riscând să rămână prizonierul vreunei gropi mai obraznice.„Gropile astea-s nimica toată. Mergeți un kilometru mai încolo, să le vedeți pe alea mari” - ne îndeamnă paznicul podului. Privind cum se chinuiesc TIR-urile să iasă dintr-un crater pentru a da într-altul simt că mă apucă, deja, frica. Colegul Octavian Dragomir este șofer încercat, dar nu cred că e cazul să ne aventurăm pe un traseu dificil chiar și pentru cascadori.La întoarcere, oprim pentru o clipă la sensul giratoriu. În dreapta noastră, covorul negru - cenușiu al șoselei de centură se întinde până în port. Accesul este blocat de bariere uriașe din beton.Șoseaua de centură a fost construită tocmai pentru a prelua traficul greu din portul Constanța. În contract, se prevedea finalizarea lucrărilor până pe 31 iulie 2013. Dar, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, durata contractului de execuție va fi extinsă cu 12 luni. Autoritățile centrale dau vina pe constructor, care „nu s-a mobilizat”, dar adevărata cauză o reprezintă lipsa finanțării. Din acest motiv nu se mai lucrează aproape deloc. „Mai sunt doar trei muncitori, care amenajează o rigolă” - ne spune un lucrător din partea constructorului.Pentru portul Constanța, situația se agravează pe zi ce trece. Traficul său depinde în mare măsură de transportul rutier. Anual, peste 10 milioane de tone de mărfuri intră și ies din port cu TIR-urile, iar singurul drum de acces, disponibil în acest moment, este plin de gropi.Drumul aparține Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Constanța și este destinat pentru întreținerea și supravegherea Canalului. Proprietarul nu are niciun interes să-l repare, căci transportul mărfurilor cu TIR-urile nu este în beneficiul său.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, deși este direct interesată, nu-l poate repara. Legea nu-i permite să bage banii în ceea ce nu-i aparține.În consecință, operatorii portuari și transportatorii auto sunt nevoiți să suporte calvarul gropilor încă un an, până la deschiderea șoselei de centură. Este foarte probabil ca până atunci, drumul să devină impracticabil și traficul rutier de mărfuri să se blocheze. Pentru portul Constanța și economia națională ar fi un dezastru.Soluția este una singură: finalizarea rapidă a lucrărilor la șoseaua de centură. Iar aceasta depinde de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Finanțelor Publice și Guvernul României, care trebuie să finanțeze urgent lucrarea.În urmă cu câteva zile, ministrul transporturilor Relu Fenechiu i-a solicitat Turciei să redeschidă linia ro-ro spre portul Constanța. Foarte bine! dar pe unde vor ieși truck-urile din port? Traficul greu nu-i permis pe podul peste Canal, șoseaua de centură nu-i gata, iar drumul de lângă Canal e aproape impracticabil.