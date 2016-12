Trafic record pentru CFR în weekend

CFR Călători anunță că, în weekend ul 10 -12 august au fost înregistrate noi maxime de trafic. Peste 25.500 de pasageri au ales călătoria cu trenul, atât pentru destinațiile montane cât și spre/dinspre litoral.Reamintim faptul că, în perioada sezonului estival, pe ruta București Nord - Constanța și retur, prețurile biletelor de călătorie la trenurile InterCity au fost reduse și sunt aproximativ egale cu cele de la trenurile InterRegio.Beneficiarii Cardului TrenPlus pot cumpăra online bilete de tren, cu reducere de 25%, la care se mai pot cumula și reducerile acordate prin serviciul de cumpărare bilete CFR Online.Cardul poate fi procurat de la stațiile sau agențiile de voiaj CFR, la prețul de 80 lei, în baza unei cereri scrise. Acesta are o perioadă de valabilitate de un an, este nominal și netransmisibil și permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii.În plus, pentru cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie se acordă reduceri între 5-13%.