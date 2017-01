Trafic de mărfuri sub aşteptări în porturile româneşti

Trafic de mărfuri sub așteptări în porturile românești

Piața Mării Negre a înregistrat creșterii ale fluxurilor de mărfuri în prima lună a anului 2012, comparativ cu ianuarie 1011. Radiografia zoneiNovorossiysk, cel mai mare port rusesc din zonă, a derulat cu 6,9% mai multe mărfuri, atingând nivelul de 13,8 milioane tone (din care 9,9 milioane tone de țiței).În principalul port ucrainean, Odessa, traficul de mărfuri vrac uscate a făcut un salt de 29%, ajungând la 1,336 milioane tone. În schimb, au fost operate doar 651.300 tone de mărfuri lichide, ca urmare a întreruperii tranzitului de țiței kazah timp de trei săptămâni.După un parcurs lipsit de glorie în 2011, porturile maritime românești au avut un debut sub așteptări în acest an, cu o creștere modestă de trafic, de numai 2,47%. Pe total au fost consemnate 3.677.035 tone de mărfuri.Constanța, tot pe locCantitățile manipulate în portul Constanța au fost de 3.176.185 tone, doar cu 0,91% mai mari decât în ianuarie 2011. Pe grupe de mărfuri, radiografia traficului arată astfel (în paranteză sunt datele pentru 2011): a. în creștere -- cereale - 914.221 tone (906.377 tone);- articole diverse - 424.509 tone (415.421 tone);- cărbune - 402.963 tone (291.263 tone);- produse petroliere - 248.568 tone (158.983 tone);- produse metalice - 115.594 tone (85.555 tone);- echipamente, mașini - 33.870 tone (9.284 tone);- minerale brute sau prelucrate - 11.167 tone (5.789 tone);- produse alimentare - 7.981 tone (6.007 tone);- piele, textile, confecții - 7.498 tone (7.494 tone);- ciment - 3.297 tone (-);b. în scădere -- minereuri de fier și fier vechi - 334.778 tone (354.759 tone);- petrol brut - 220.338 tone (284.738 tone);- minereuri și deșeuri neferoase - 155.985 tone (196.602 tone);- îngrășăminte - 110.465 tone (164.341 tone);- produse chimice - 86.885 tone (100.342 tone);- lemn, plută - 83.013 tone (85.566 tone);- semințe uleioase - 13.563 tone (65.053 tone);- cartofi, legume, fructe proaspete - 1.490 tone (3.645 tone).Traficul de containere din portul Constanța s-a ridicat la 415.028 tone, respectiv 44.836 TEU, fiind cu 0,09%, în tone, sub cel din ianuarie 2011, dar superior cu 6,3%, în TEU. Spre comparație, portul Novorossiysk a raportat un declin de 13,7%, până la 41.700 TEU.Midia în creșterePerformerul anului trecut, portul Midia, a debutat în ianuarie 2012 cu o creștere de 18,42% a cantităților de mărfuri manipulate, realizând un trafic de 491.563 tone. Pe categorii de mărfuri, situația este următoarea:- petrol brut - 364.627 tone (254.744 tone); - produse petroliere - 111.529 tone (154.057 tone);- fier vechi - 5.143 tone (-);- echipamente, mașini - 4.012 tone (-);- produse chimice - 2.661 tone (3.612 tone); - îngrășăminte - 1.696 tone (- );- animale vii - 1.230 tone (2.678 tone);- produse metalice - 665 tone (-).Mangalia, pas înapoiPortul Mangalia continuă declinul. Traficul de mărfuri înregistrat în ianuarie 2012 a fost de numai 9.287 tone, cu 63,63% mai mic decât în același interval din 2011. Au fost manipulate:- produse metalice - 6.257 tone (19.471 tone);- ciment - 3.030 tone (6.000 tone). Pe toboganDacă luna ianuarie a fost satisfăcătoare, pe ansamblu, pentru piața Mării Negre, februarie este o lună dezastruoasă. La finalul ei, vor fi consemnate pierderi majore de trafic, din cauza iernii cu geruri extreme, cu căderi masive de zăpadă și furtuni pe mare și uscat. Toate porturile suferă, în prezent, din cauza blocării, sub troiene, a legăturilor rutiere și feroviare. Constanța și Midia sunt afectate, în plus, de înghețarea apelor Dunării. Navigația pe Marea de Azov și prin strâmtoarea Kerch, care face legătura cu Marea Neagră, este imposibilă. Ghețurile au făcut prizoniere peste 120 de nave.