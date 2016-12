Trafic de mărfuri scăzut, concurenţă dură, tarife mici şi muncă la negru cât încape

An nou, probleme vechi în portul Constanța

Trafic de mărfuri scăzut, concurență dură, tarife mici și muncă la negru cât încape

În danele SC „Socep”, una dintre companiile majore din portul Constanța, se află la operare o singură navă. Vrachierul „Stanislaw Synytsia”, sub pavilion maltez, încarcă 30.000 tone de cereale. Doar 3.620 tone sunt manipulate de lucrătorii de la „Socep”, restul fiind încărcate de „TTS Operator”. Pe lista de avizări (a navelor care și-au anunțat venirea) situația este la fel de îngrijorătoare. În dreptul „Socep”, sunt trecute numai 4 nave: „Sky Angel”, care va aduce 50.800 tone de bauxită, „Alemania”, „Stadt Celle”și „Stadt Goslar”, care vor descărca și încărca marfă containerizată. Ultima dintre ele ar trebui să vină pe 18 ianuarie 2010. Noul an nu a început deloc bine la „Socep”, de altfel ca în întregul port. Profit cu 80% mai mic Pe fața lui Daniel Linteș, directorul general al companiei se citește îngrijorarea. Omul este un portuar vechi, trecut prin multe încercări. Nu se sperie cu una cu două și știe să facă față greutăților. Recunoaște, însă, că aceasta este situația cea mai critică cu care s-a confruntat industria portuară constănțeană în ultimele decenii. „2009 a fost un an foarte dificil pentru compania noastră. Traficul de containere a scăzut cu peste 80%. Din această cauză, am fost nevoiți să recurgem la disponibilizări. Din fericire, la mărfuri generale, am reușit să derulăm cu vreo 200.000 de tone mai mult decât în anul precedent, ajungând la circa 1.500.000 de tone. Acest plus s-a datorat mai mult unei situații con-juncturale, respectiv creșterii fluxurilor de cereale. În anul 2010, nu ne vom mai putea bizui pe această grupă de mărfuri, întrucât firmele din jurul nostru și-au construit silozuri și depozite moderne, cu capacități foarte mari, care au intrat sau vor intra în exploatare în perioada următoare. Din punct vedere financiar, profitul pe 2009 a urmat aceeași curbă descendentă ca și traficul de containere. Este cam cu 80% mai mic decât cel din 2008. Explicația este cât se poate de simplă: activitatea profitabilă era cea din sectorul de operare a containerelor. În anii trecuți, în activitatea de operare a mărfurilor generale se înregistrau pierderi lună de lună. În 2009, doar pe parcursul a patru-cinci luni s-a înregistrat profit din manipularea acestor mărfuri” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general. Creșterea traficului de mărfuri generale s-a realizat, însă, cu sacrificarea unei cote mari din venituri. „Socep”, la fel ca și celelalte firme cu care se află în competiție pe piață, a fost obligată de conjunctura economică să ducă politica tarifelor mici. De aceea activitatea a fost puțin profitabilă. „Scopul principal al acestei strategii a fost menținerea cât mai multor locuri de muncă. Anul trecut, la toate categoriile de marfă a trebuit să facem reduceri de tarife. Acestea au fost solicitate de clienți în mod justificat, pentru că și ei au fost loviți de criză. Pe de altă parte, am fost obligați să acceptăm tarife mai mici pentru a face față concurenței. Toată lumea din jurul nostru le-a redus” - a afirmat Daniel Linteș. Nu mai ține să fentezi munca! 2010 va fi cel puțin la fel de dificil, apreciază directorul general. La containere nu se întrevăd creșteri semnificative, cel puțin pentru operatorul „Socep”. Poate din a doua jumătate a anului să se întâmple acest lucru. Nici la mărfurile gene-rale, previziunile nu sunt în roz. „Din discuțiile purtate cu partenerii noștri, rezultă că, și pentru ei, anul 2010 prezintă foarte multe necunos-cute. În general, noi am prelungit contractele cu cea mai mare parte dintre foștii clienți, dar nimeni nu a putut face o estimare a volumului de mărfuri, nici pe tot anul, nici pe o perioadă mai scurtă. Noi suntem foarte bine pregătiți în special la manipularea produselor metalurgice. Din păcate, cantitățile la export sunt foarte mici. Avem informații că pe plan internațional se încheie, în prezent, contracte pentru produsele metalice, dar cele mai multe se bazează pe licitații. Cererea de metal este redusă, competiția dintre producători și exportatori este mare. Se pare că România nu este competitivă din punct de vedere al prețurilor și că nu va putea câștiga prea multe contracte la licitații” - a afirmat Linteș. Importurile României se bazau pe sectorul construcțiilor și al investițiilor, pe activitățile economice care au legătură cu acestea. Pentru că acestea se află, în continuare, la un nivel minim, este de așteptat ca importurile derulate prin portul Constanța și danele „Socep” să se mențină la un volum scăzut și în 2010. Tranzitul de mărfuri este foarte scăzut în întregul port. La contai-nere, în anii trecuți, acesta repre-zenta 50% din fluxul total de mărfuri manipulate de compania „Socep”. Acum, tranzitul este nul. „Semnele nu sunt deloc bune pentru acest an. Va trebui să ținem cureaua strânsă, să gestionăm mai bine resursele existente. Nu ne-am propus și nu dorim să facem dispo-nibilizări. Deocamdată, rezultatele economice nu impun o asemenea măsură. Trebuie să găsim soluții să dăm de lucru angajaților noștri, pe orice tip de marfă. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie, la rândul lor, să facă eforturi mai mari. Acum, trebuie să te lupți mai mult pentru a-ți mulțumi clienții prin calitatea pres-tațiilor, rapiditate și preț. De modul în care răspundem cerințelor lor depinde dacă vom avea sau nu de lucru în continuare. Am insistat foarte mult pe tema asta. Am purtat multe discuții cu salariații. Eu zic că oamenii au conștientizat faptul că astăzi nu mai ține să fentezi munca” – a declarat directorul general. Ce fac acționarii? În ciuda recesiunii, multe dintre companiile portuare fac investiții, pregătindu-se intens pentru momentul relansării economiei. Investițiile private din porturile Constanța și Midia depășesc 477 milioane euro. Ce face „Socep” în această direcție? Ultima sa investiție semnificativă datează din 2004, când a fost inaugurat cel de-al treilea pod de containere și noul sediu tehnico-administrativ din terminal. Dar, de atunci și până în prezent, în port au apărut multe alte investiții majore. Astăzi, terminalul de containere de la „Socep” se află în urmă din punct de vedere tehnologic față de cel de la „Constanța South Container Terminal”. Iar pe piața cerealelor, magaziile „Socep” nu pot concura cu silozurile moderne con-struite în ultimii ani de către ceilalți operatori portuari. „Socep” intenționează să își întărească punctele forte, activitatea de pe categoriile de mărfuri consacrate, acolo unde are productivitate înaltă și relații contractuale bune cu partenerii importanți și stabili din piață, spune Linteș. „Chiar dacă industria metalurgică trece printr-un moment greu, am repus în funcțiune capacitatea de lucru de la Agigea, pentru încărcarea mărfurilor în containere. Am dislocat acolo echipamente și utilaje performante, care nu își mai aveau locul la Constanța, din cauza reducerii volumului de activitate. Traficul de containere este clar că are viitor și de aceea vrem să dezvoltăm acest tip de prestații la Agigea și Constanța. Avem în vedere și unele investiții în scopul creșterii capacității de depozitare și a vitezei de operare pe o anumită categorie de marfă. Ne-am propus să investim și în pregătirea personalului. Acesta este, în cea mai mare parte, policalificat. Fiecare conducător de utilaje are cel puțin încă o meserie. Avem cazuri de salariați care au 7 și 8 meserii. Acest lucru ne permite să avem o foarte mare flexibilitate. Cu un număr nu prea mare de oameni, putem acoperi mai multe activități și obținem o productivitate sporită. Investițiile trebuie făcute cu prudență, acolo unde există și sprijinul partenerilor. Este riscant să faci investiții pentru o piață ipotetică” - afirmă directorul general. Investițiile presupun eforturi financiare, pe care compania nu le poate susține dintr-un profit mai mic cu 80% decât în 2008. Pe de altă parte, piața creditelor este inaccesibilă, din cauza dobânzilor uriașe. Singura soluție este implicarea acționarilor, care trebuie să vină cu bani, altfel decalajul tehnologic dintre compania lor și concurență se va mări și mai mult. *** În 2010, autoritățile ar trebui să facă ordine în ceea ce privește munca la negru, susține Linteș. „Suntem nevoiți să concurăm pe piață cu anumite firme care folosesc forță de muncă ilicită, care ne fac concurență neloială. Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Navală Română, chiar și Organizația Patronală Operatorul Portuar ar trebui să se implice în această problemă” - afirmă șeful companiei.