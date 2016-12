Toţi şefii sunt… profesori

La SNC,

Toți șefii sunt… profesori

r Mi-a fost dat să cunosc activitatea a numeroase companii cu capital privat, românesc sau străin. Astfel, am putut să fac diferența între managementul și cultura organizațională a acestora. Iată una dintre deosebirile cele mai importante. Filialele din țara noastră ale corporațiilor occiden-tale, fie că activează în domeniul bancar, în industrie, comerț ori servicii, acordă o mare atenție formării profesionale continue. Toate categoriile de personal, indiferent de poziția în ierarhia companiei, de pregătirea și experiența acumulată, trec prin forme obligatorii de instruire pe-riodică și prin testări. Pregătirea vizează toate elementele com-petenței profesionale: cunoștințe teoretice, aptitudini și deprinderi de lucru, atitudini.Prin acest sistem, companiile se asigură că personalul lor a atins standardul de instruire, de care depinde realizarea obiec-tivelor de performanță. Totodată, se reduce la maximum riscul ca lucrătorii să greșească din cauză că nu au fost informați și antre-nați cum să-și îndeplinească obligațiile din fișa postului.Din păcate, modelul occidental a fost preluat de prea puține companii românești cu capital privat. Dacă firmele de talie mare mai fac câte ceva în această direcție, IMM-urile ignoră cu desăvârșire formarea profe-sională. Își aduc aminte de ea, doar când sunt obligate de lege să obțină autorizarea sau atestarea unor specialiști. Companiile românești care tră-iesc numai de pe urma exportu-rilor, precum cele din construcțiile de nave, sunt nevoite să joace după regulile pieței externe. Concurența este extrem de dură. Pentru a rezista, costurile de producție trebuie să scadă continuu, calitatea să crească și ciclul de fabricație să se reducă. Toate acestea nu pot fi obținute fără oameni bine pregătiți. Șantierul Naval Constanța a pus bazele unui sistem de formare profesională continuă. Lucrătorii săi trec odată la doi ani printr-o formă de pregătire, fie că este vorba de programe interne sau externe. În acest an, un număr de 702 angajați se instru-iesc la locul de muncă, sub îndru-marea șefului direct, 93 participă la diverse cursuri în afară com-paniei, iar 353 frecventează cursurile din SNC. Maistrul Cristian Doroș are 31 de lucrători în subordine. "Sunt diferențe clare între ei, în ceea ce privește competența profesională. Doar 10% dintre membrii formației au un nivel bun de pregătire; nu foarte bun. De aceea, instruirea permanentă la locul de muncă sub îndrumarea mea și a șefilor de echipă este esențială. Îi învățăm pe lucrători să verifice și să regleze aparatura de sudură, le prezentăm procedeele de lucru. Ca urmare, abaterile tehnologice sunt rare. Dacă totuși apar, le analizăm. Constatăm cauzele și îi instruim pe lucrători, astfel încât să nu se repete.Avem muncitori care, în urma programului de instruire, au ajuns să lucreze cu două automate de sudură simultan. Productivitatea muncii lor aproape s-a dublat" - a declarat Cristian Doroș.