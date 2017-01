Tot ei trebuie să scoată ţara din criză?

Tot ei trebuie să scoată țara din criză?

România este ca un boxer înghesuit în corzi. Se ferește de pumnul care vine din stânga și se trezește că e pocnită din dreapta. S-a temut că va fi lovită cu creșterea cotei unice de impozitare la 20% și a TVA, la 24%. Când colo, plesnitura îi este dată cu reduceri de 25% ale câștigurilor salariale bugetare și cu 15% ale pensiilor și ajutoarelor de șomaj. Pedeapsă pentru invalizi Președintele României, Traian Băsescu, a prezentat soluția chirurgicală de ajustare a cheltuielilor bugetare drept „varianta încrederii”. Aceasta ar fi cea mai bună metodă pentru atingerea țintei de deficit bugetar stabilită cu FMI, fără a afecta economia privată și, deci, creșterea economică, susține șeful statului. Dacă ținem cont de statisticile oficiale, aplicarea ei va afecta veniturile a circa 1.300.000 de salariați din sectorul bugetar, 5.525.600 de pensionari de stat și din agricultură și 468.863 de șomeri indemnizați. În total, 7.294.463 de români. În cazul salariaților bugetari, amputarea veniturilor cu 25%, de la 1 iulie 2010 va duce la diminuarea câștigului mediu net lunar: de la 2.205 lei la 1.653,75 lei, în administrația publică, apărare și asigurările sociale din sistemul public; de la1.714 lei la 1.285,5 lei, în învățământ; de la 1.370 lei la 1.027,5 lei, în sănătate și asistență socială. După cum a prezentat șeful statului lucrurile, niciun pensionar nu va fi iertat, nici măcar invalizii, urmașii și cei ce primesc pensii de ajutor social. În prezent, dintre cei 5.525.600 de pensionari, au pensie pentru invaliditate de gradul I un număr de 44.300 de persoane, 547.200 primesc pentru gradul II de invaliditate, iar 332.700 pentru gradul III. Pensia de urmaș este încasată de 645.500 persoane, iar ajutorul social de 1.600 de persoane. Pensia medie, în cazul celor 4.763.500 pensionari de stat este de 735 de lei. Prin aplicarea măsurii de reducere cu 15%, ea va ajunge la 624,75 lei. În cazul celor 752.100 de pensionari din agricultură, pensia medie de 308 lei va fi diminuată la 261,80 lei. Cei 468.863 de șomeri indemnizați vor primi în loc de o indemnizație între 375 și 600 de lei, o sumă de 319 lei până la 510 lei. Suntem șocați! „Suntem șocați, consternați de faptul că măsuri extraordinar de dure, cu implicații majore în viața a aproape 8 milioane de oameni, mă refer la pensionari, bugetari și șo-meri, nu sunt discutate și negociate, în prealabil, cu partenerii sociali” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Stan, secretarul general al Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România -Frăția. Măsurile preconizate vor avea efecte sociale deosebit de grave, vor avea implicații economice și legislative, avertizează liderul sindical. Sunt în pericol contractele colective de muncă, Codul Muncii, legislația privind negocierile colective. De altfel, șeful statului a anunțat că: „Vor mai fi și multe alte măsuri pe care trebuie să le ia guvernul, cum ar fi unele modificări la Codul Muncii pentru a flexibiliza forța de muncă.” Sorin Stan a precizat: „Nu se taie 25% doar din venit, ci și din salariu. Niciun bugetar nu mai are la ora actuală sporuri de peste 25%, astfel încât să se taie sporul și să rămână salariile nealterate. Toată lumea are maximum 15% sporuri, ceea ce înseamnă că vor fi tăiate salariile de încadrare și că vor fi schimbate carnetele de muncă, contractele individuale. Așa ceva este absolut inimaginabil. La bugetari, salariul minim nu este de 705 lei, ci de 600 de lei, pentru că s-a dat Ordonanța nr. 1 și nu s-a mai aplicat Legea 330. Muncitorii necalificați din sistemul bugetar au salariul de 600 de lei, la care se aplică sporul de vechime, eventual cel de condiții vătămătoare, dacă fac o muncă grea sau lucrează la WC-uri, la gunoi etc. Prin diminuarea cu 25%, vor pierde practic aceste sporuri.” Statul de drept în pericol Prin aplicarea disponibilizărilor, 250.000 până la 300.000 de bugetari ar urma să fie concediați, susține liderul de sindicat. Va fi aplicată măsura, fără discriminare, de sus până jos, în toate structurile? „Credeți dumneavoastră că vor da afară 25% angajații din AVAS, din guvern, din președinție, din parlament sau de la SPP?” - s-a arătat neîncrezător liderul de sindicat. El a atenționat că, dacă sindicatele vor fi consultate, conform legii, în privința concedierilor, ele vor cere să fie dați afară cei ce au venit ultimii în sistem, cei aduși pe criterii politice. „Vor fi discuții foarte mari” - a avertizat Sorin Stan. Organizațiile profesionale, afirmă el, se așteaptă, de acum încolo, la orice fel de excese din partea puterii politice. „Nu există nicio lege care să permită tăierea pensiilor câștigate cinstit, prin muncă. Dar nu vedeți că nu-i mai interesează legile? Ei pot da legi să nu se aplice nici măcar hotărârile judecătorești.” Avertisment Existau soluții mai bune decât „varianta încrederii” anunțată de Traian Băsescu? „Noi am propus impozitarea graduală a veniturilor, majorarea TVA la produsele de lux (mașini, cafea, parfumuri), stimularea consumului la produsele de bază prin scăderea TVA la lapte, pâine, ulei. Finanțiștii guvernului nu s-au arătat interesați de măsurile propuse de sindicate și n-au făcut niciun calcul pe ele. Președintele țării a găsit soluția: să ia banii de la amărâți și să mențină neschimbate impozitele pentru cei cu venituri enorme. Avem o problemă gravă! Guvernul trebuie să se aștepte nu doar la proteste, ci și la milioane de procese din partea celor care vor fi afectați de aceste măsuri!” - avertizează liderul sindical.