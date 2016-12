Top firme 2011 - Brutăriile şi cofetăriile din Constanţa cele mai profitabile

Top firme 2011 - Brutăriile și cofetăriile din Constanța cele mai profitabile

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a lansat Topul societăților comer-ciale din județul Constanța pe anul 2011 (realizat pe baza bilanțurilor financiar - contabile depuse de societățile comerciale la sfârșitul anului trecut).Iată cine s-a situat pe primele trei locuri (acolo unde au fost ocupate toate aceste poziții) ale fiecărei clase de mărime a întreprinderilor pe domeniul de activitate „Indus-trie”, subdomeniile:„Fabricarea produselorde brutărie și a produselor făinoase“Microîntreprinderi:1. Valgab Paty SRL2. Pati - Bank SRL3. Safkan Prod SRLÎntreprinderi mici:1. Crizantema SRL2. Stepan SRL3. Ambasador CO SRLÎntreprinderi mijlocii:1. Duo T-H Impex SRL2. Ro - Credo SRL3. Dobre & Fiii SRL.„Fabricarea altor produse alimentare“Microîntreprinderi:1. Crizantema de Aur SRL2. Cofetăria Narcisa SRL3. Collage Prod SRLÎntreprinderi mici:1. Rivoli Trade SRL2. La Didi Company SRL3. Romasse 23 SRLÎntreprinderi mijlocii:1. Sultan Prodexim SRL2. New My Kits SRL.