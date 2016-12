Tinerii sunt invitaţi să devină navigatori fluviali

Tinerii sunt invitați să devină navigatori fluviali

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV lansează campania „Be your own Captain!”. Scopul acesteia este promovarea oportunităților din domeniul navigației pe ape interioare și stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.„Prin această campanie dorim să facem cunoscute atât posibilitățile de pregătire cât și de angajare pe care sectorul transportului pe ape interioare le oferă tinerilor și să stimulăm companiile de navigație fluvială să primească stagiari. Serviciul la bordul navei oferă un mediu propice pentru dezvoltarea abilităților și competențelor tinerilor stagiari și are un rol important în procesul de fidelizare a personalului”, a declarat directorul general Ovidiu Cupșa.Campania se desfășoară la nivel european și se adresează personalului navigant fluvial, tinerilor absolvenți de liceu, șomerilor și tuturor celor ce doresc o reconversie profesională.Ea face parte dintre activitățile proiectului cu finanțare europeană PLATINA - Platforma pentru implementarea NAIADES*, la care CERONAV participă alături de alți 21 de parteneri din Austria, Franța, Germania, Belgia, Olanda, România, Croația, Ungaria și Finlanda.Persoanele interesate pot accesa adresa de internet http://www.becaptain.eu/ro.html, unde sunt postate: pliantul cam-paniei, ghidul cursantului, specificații pri-vind recrutarea.