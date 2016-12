Timbrul de mediu şi "japca" autorităţilor. De ce statul român încasează în continuare o taxă ilegală?

Timbrul de mediu și "japca" autorităților. De ce statul român încasează în continuare o taxă ilegală?

Deși pe data de 9 iunie 2016 Curtea Europeană de Justiție a declarat timbrul de mediu ca fiind ilegal, statul român nu se grăbește să pună stop încasării acestei taxe abuzive.Pe principiul „voi plătiți, că vedem noi când vă dăm banii înapoi”, autoritățile nu au anunțat niciun calendar pentru eli-minarea sau înlocuirea timbrului de mediu, deși există mai multe informații și spe-culații, toate venite pe diferite canale și de la diferite nivele guvernamentale. În concluzie, românii care vor să își cumpere o mașină second-hand neînmatriculată în România sau care nu are timbrul de mediu deja achitat, sunt blocați în a face vreun pas, așteptând de mai bine de trei luni să se limpezească apele. Doar că guvernanții nu au niciun interes în acest sens, banii românilor fiind cel mai bun împrumut pe care l-ar putea accesa gratuit și cu ram-bursare la Sfântul Așteaptă.În acest timp, valul de acțiuni în instanță împotriva statului pentru recuperarea timbrului de mediu crește văzând cu ochii. Oameni care au plătit mii de euro pentru înmatricularea autoturismelor și care acum își vor banii înapoi. Ei își vor putea recupera taxa integral și toată odată, fără eșalonările „seculare” la care lucrează deja băieții din Ministerul Mediului.Cert este că, în momentul de față, dacă dorești să îți înmatriculezi autoturismul, funcționarii statului îți cer chitanța plății timbrului de mediu, în original. Degeaba le explici că taxa a fost declarată ilegală, că statul va trebui să restituie toți banii încasați până acum… Răspunsul e unul singur: „Nu ne-a venit nicio reglementare sau vreo schimbare de sus. Până atunci, legea prevede că pentru fiecare autoturism înmatriculat pentru prima oară pe teritoriul României trebuie achitat timbrul de mediu”.Grupul interministerial de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) ia în calcul introducerea timbrului de mediu în prețul carburanților, nefiind exclusă varianta unui adaos de 5 bani la fiecare litru de combustibil.De asemenea, oficialii caută soluții și pentru returnarea timbrului de mediu, urmând să stabilească cum și în cât timp vor fi restituite sumele către cei care le vor revendica.În luna iunie, MMAP anunța că va constitui un grup de lucru care să analizeze eventuala modificare a legislației existente, în concordanță cu reglementările naționale și europene în vigoare. Grupul de lucru va analiza inclusiv variantele de modificare a legislației, propuse și aflate în dezbatere în Parlamentul României.„Timbrul de mediu“ a intrat în vigoare în martie 2013 și prevede plata unei taxe la înmatricularea unui autovehicul nou pe teritoriul României, a unuia second-hand importat sau la schimbarea proprietaru-lui mașinii deja înmatriculate, dacă în prealabil nu a fost achitată o taxă similară. La începutul lunii iunie 2016, Curtea Euro-peană de Justiție a stabilit că „timbrul de mediu“ este ilegal.Ulterior, în luna iulie, ministrul Mediului, Cristiana Pașca-Palmer, a anunțat că autoritățile lucrează la o reglementare care speră să poată fi adoptată în septembrie, o variantă care să fie corectă și echitabilă atât pentru cetățeni, dar și pentru mediu. Ea a precizat că a fost înființat un grup de analiză interministerial, din care fac parte și reprezentanți ai Ministerului de Finanțe.Potrivit surselor citate de cursdeguvernare.ro, grupul interministerial are în ve-dere modificarea legislației după principiul „poluatorul plătește”, astfel încât cumpărătorii de autovehicule să nu mai plătească taxa, declarată ilegală de UE, ci aceasta să fie conținută în prețul carburanților.De asemenea, banii colectați astfel vor ajunge în conturile administrate de Mi-nisterul Mediului care are de restituit taxele percepute până acum. Conform unor estimări ale Ministerului Finanțelor, statul român ar avea de returnat circa 1,5 miliarde euro celor care au plătit în ultimii ani taxa de mediu.