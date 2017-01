Textiliştii se aşteaptă la vânzări record, la cea de-a 70-a ediţie Confintex

Textiliștii se așteaptă la vânzări record, la cea de-a 70-a ediție Confintex

Ieri, s-a deschis cea de-a 70-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „Confintex”. Expozanții din toată țara au venit la Constanța cu speranța de a-și vinde mărfurile și de a porni în sezonul de toamnă - iarnă cu dreptul. Târgul se desfășoară până pe 1 noiembrie, la Pavilionul Expozițional și hotelul Parc din Mamaia. Producătorii și comercianții români prezenți la Confintex au venit cu mare cu mic, pentru a prezenta noua colecția de toamnă - iarnă, la prețuri promoționale (spun ei!). Standurile sunt invadate de hainele din blană și cizmele lungi din piele, de la cele mai mici mărimi, până la mărimi XL și XXL. Prețurile sunt pe măsură, deși cei mai mulți din producători declară că au venit în Constanța cu prețuri înjumătățite față de cele din magazin. Speranțele sunt mari și de această dată. „Am venit la Constanța cu prețuri promoționale, cu 30% până la 50% mai mici, față de ceea ce vindem la magazin. Avem mari speranțe că vom avea o vânzare bună, de această dată și vom reuși să mai adunăm resurse financiare, pentru a trece peste această iarnă”, a declarat Dumitru Artimon, producător de haine din blană, din Brașov. „Se vede calitatea la această ediție. Sunt multe articole de îmbrăcăminte care au un preț de comercializare de peste 1.000 lei, la magazine, aici le poți găsi cu 500 - 600 lei sau chiar mai ieftine. Sigur, sunt și oferte care trebuie revizuite, altfel, comercianții se vor întoarce cu marfa acasă”, a spus și Aureliențu Popescu, președintele Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius). Astfel, o haină de blană costă cel puțin 300 - 400 lei, iar pentru o căciulă din blană trebuie să plătești cel puțin 150 - 180 lei. Desigur, există și expozanți care comercializează costume și haine din piele mai groase, la cel puțin 200 - 300 lei. Și în sectorul încălțămintei, cizmele îmblănite sunt cele la modă, în acest an. Prețul pentru acest tip de accesoriu este de cel puțin 150 lei. Tot atât costă și cizmele de damă lungi, de iarnă. În plus, expozanții încearcă să atragă cumpărătorii cu încălțăminte din piele „Made In Italy”. „La magazin merge extrem de prost vânzarea. Față de anul trecut, avem chiar scădere de 40 - 50%. Sper să reușesc să vând o bună parte din stoc, la acest târg”, a precizat Constantin Cișmaș, comerciant constănțean.