Textiliştii au readus în discuţie moratoriul de 12 luni la plata creditelor

Păsuirea de la plata ratelor la bănci, soluție de criză

Textiliștii au readus în discuție moratoriul de 12 luni la plata creditelor

Ieri, în sala de conferințe a Hotelului Perla din Mamaia, s-au reunit principalii producători autohtoni din industria textilă pentru a discuta problemele cu care se confruntă industria și pentru a găsi noi soluții de supraviețuire și îmbunătățire a calității serviciilor pe perioadă de criză. Textiliștii vor, ca o soluție imediată a lipsei de lichidități, un moratoriu de 12 luni asupra părții de capital asigurat prin creditele acordate de către băncile românești. „Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius), împreună cu Asociația Oamenilor de Afaceri din România, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii și Unimpresa România au înaintat o scrisoare Parlamentului României pentru a ne păsui de la plata ratelor la credit pe un an de zile. Practic, pe o perioadă de 12 luni, să plătim doar dobânzile și să nu existe penalități. Atât BNR, cât și Asociația Română a Băncilor analizează propunerea”, a declarat Maria Grapini, președintele Fepaius. De asemenea, simpozionul a constituit și o ocazie de a anunța asocierea Fepaius cu „World Trade Center Institute” și formarea unui organism cu personalitate juridică, cu rolul de a apăra interesele producătorilor de textile: „Bucharest Fashion Alliance”. „Fashion-ul nu mai este un moft, este o adevărată industrie. Vrem înființarea imediată a unui fashion house, pentru prezentarea colecțiilor viitoare și pentru contractări. Una este un târg de vânzări, unde dorim să lichidăm stocul și alta e un astfel de eveniment. Trebuie să ne apărăm interesele și să nu mai lăsăm comercianții să facă ce vor. Este inadmisibil ca aceștia să cumpere marfă și să o returneze dacă nu este vândută în condiții mizerabile. Nu există așa ceva în lume. În plus, dorim să readucem pe ordinea de zi codul de conduită în relația marilor rețele de retail cu producătorii”, a explicat Maria Grapini. Pentru a simplifica modalitatea de procurare a materiilor prime și reducerea costurilor, federația patronală cere construirea unui centru de achiziție. „În țările civilizate din Vestul Europei există astfel de centre pe zone geografice. Este foarte greu să achiziționezi materie primă, mai ales în condițiile în care, în România, nu mai există producători de țesături. Centru de achiziție ar aduna comenzile producătorilor români și ar face o comandă pentru a ne simplifica treaba”, a precizat președintele Fepaius. Nu în ultimul rând, s-a discutat despre nevoia de instruire în IMM-urile românești, atât la nivel de mana-gement și marketing, cât și la nivel de design. „Chiar în această perioadă am accesat fonduri europene pentru a crea centre de instruire. Suma nu este mare, de doar un milion de euro, însă vă spun sincer că a fost foarte greu să adunăm firmele din domeniu care să își asume responsabilitatea de instruire a celorlalți. Sper ca în 2010 să dăm drumul la școlarizări”, a mai afirmat Maria Grapini. vvv Textiliștii prezenți la simpozion rămân în continuare nemulțumiți de condițiile actuale ale organizării Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „Tinimtex”. „Ce se întâmplă acum e un dezastru. Târgul are mai degrabă aspect de bazar. Nu se face o selecție a producătorilor de comercianți. La Pavilionul Expozițional ar trebui să aibă standuri doar producători. O soluție ar fi inscripționarea lângă numele firmei și localitatea, a calității de producător, pentru ca românul să constate diferența și să poată alege”, a spus președintele executiv al Fepaius, Aureliențu Popescu.