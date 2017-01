Testări şi demonstraţii gratuite oferite de Capra Nera, la Maritimo

Testări și demonstrații gratuite oferite de Capra Nera, la Maritimo

Capra Nera, una dintre cele mai importante companii de pe piața vânzărilor directe din România, se află, până duminică, la Maritimo Shopping Center pentru a oferi constănțencelor, dar nu numai, testări și demonstrații gratuite. Așadar, cine vrea câteva minute bune de răsfăț înainte de Crăciun, este așteptat la standul amenajat în incinta mall-ului. Dar cu ce anume a venit echipa Capra Nera la Constanța? De la produse cosmetice de o calitate excepțională, până la vase de gătit super-performante cu turboinducție, toate pot fi atent analizate, și unele chiar testate. Iar cum sărbătorile se apropie cu pași repezi, reprezintă cu siguranță opțiuni de cadouri numai bune pentru cei dragi.Reprezentanții Capra Nera spun că produsul-vedetă al companiei a fost declarat laveta cu microfibră, care se vinde în cantități foarte mari în fiecare zi, de mai bine de șapte ani. De asemenea, în noiembrie a fost lansată cea mai nouă serie de vase de bucătărie cu turboinducție, o tehnologie al cărei patent este deținut în exclusivitate de Capra Nera, la nivel mondial, iar vânzările merg chiar foarte bine. Prin intermediul acestor vase de gătit speciale, compania promovează ideea de dietă echilibrată și alimentație sănătoasă. Cu aceste vase se poate găti de zece ori mai repede față de un vas obișnuit, asta însemnând mai puțin timp petrecut în bucătărie. Mai mult decât atât, ele nu necesită utilizarea de ulei sau apă pentru prepararea mâncării, păstrând, în același timp, elemen-tele nutritive din alimente.„Materialul din care sunt fabricate, cunoscut sub denumirea de oțel inoxidabil austenitic, este practic indestructibil și garantează rezistență pe viață. Vasele de gătit Capra Nera constituie opțiunea principală și soluția optimă pentru gătit a societății moderne! Ele sunt disponibile, alături de celelalte produse, la Mall Maritimo, până duminică, 23 decembrie!”, au subliniat reprezentanții Capra Nera.v v vCompania Capra Nera by Déesse of Switzerland a intrat pe piața din România în anul 2000 și s-a impus prin calitatea excepțională a produselor și seriozitatea serviciilor. Pe parcursul celor 12 ani de existență, a cunoscut o dezvoltare inedită în domeniul vânzărilor directe. Sistemul de vânzare a produselor (party selling - vânzarea produselor prin șuete de frumusețe) aduce un plus în viața socială a fiecăruia, cât și avantaje multiple din punct de vedere financiar, au explicat reprezentanții companiei. Aceasta pune la dispoziția clienților săi peste 300 de produse pe diferite segmente: îngrijirea locuinței, îngrijire personală, suplimente alimentare, produse cosmetice pentru toate vârstele, produse cosmetice terapeutice, cosmetică colorată, produse textile și accesorii. Iar cum bilanțul pe 2012, după 12 ani de activitate, arată o creștere de 5%, în ciuda contextului economic defavorabil, înseamnă că a câștigat încrederea cumpărătorilor.