Termoizolaţia îţi poate încălzi relaţia

Termoizolația îți poate încălzi relația

Omul gospodar se pregătește deja de venirea iernii, făcându-și încă de pe acum zacusca, murăturile și… termoizolația la casă. Și cum se anunță o iarnă scumpă, în care întreținerea va costa cam de două, trei ori mai mult decât anul trecut, termoizolarea locuinței poate fi o investiție câștigătoare. Experții ne spun că prin astfel de lucrări de reabilitare factura la căldura se poate reduce chiar și la jumătate. Așadar, nu ezitați să faceți o investiție care vă va feri de intemperiile iernii, dar și de prețul întreținerii. Pentru a afla care sunt avantajele termoizolației, dar și de ce trebuie să țineți cont când vă înhămați la asemenea lucrări, am stat de vorbă cu un expert. Ionel Băloi lucrează de mai bine de opt ani în domeniul execuției de fațade și sisteme de termoizolații, fiind administratorul unei dintre cele mai mari firme de profil din Constanța - „B.I. Business N.Co.” SRL. Nu faceți rabat de la calitatea materialelor „Se merită realizarea unei asemenea investiții pentru că se reduc considerabil costurile de întreținere. O termoizolație serioasă poate împiedica pierderea de energie termică chiar și cu 40-50%. Norme tehnice pentru România indică folosirea unui polistiren cu o grosime de minimum 6 cm. O termoizolație de calitate, cu materiale foarte bune și o execuție profesionistă ajunge undeva la 100 de lei pe metru pătrat, aici fiind incluse atât mâna de lucru cât și materiale. Finisajele sunt de calitate, iar investiția merită cu siguranță. A face economie de bani scăzând din calitatea sau canti-tatea materialelor este o greșeală enormă, care se va vedea în câțiva ani. În timp ce o termoizolație serioasă rezistă cel puțin 15-20 de ani, o lucrare executată neprofesionist și cu materiale ieftine nu are o viață mai lungă de cinci ani. O să vedeți peste câțiva ani cât de bine au fost făcute toate lucrările astea la grămadă, de către firme inexistente, când omul se va trezi că îi cade fațada de pe casă. Noi încercăm să le explicăm beneficiarilor că deși poate prețul părea un pic mai mare, pe termen mai lung economiile sunt semnificative. Nu va sta din cinci în cinci ani să refacă termoizolația și va simți și în factura la energia termică. Bineînțeles, în funcție de anvergura lucrării și posibilitățile materiale ale clientului totul se negociază. Găsim variante de compromis pentru buzunarul fiecărui client, însă niciodată nu facem compromis în privința cantităților de material și a standardului de calitate”, ne-a declarat Ionel Băloi. 90% din piață, la negru Problema cea mare a firmelor din domeniu o reprezintă concurența celor care lucrează la negru. Fără a plăti taxe și impozite la stat sau asigurări sociale pentru angajați, cei care prestează pe zona neagră a economiei tind să acapareze întreaga piață deoarece oferă prețuri mai mici, însă la o calitate foarte proastă. „90% din lucrările de pe piață se execută la negru. Eu îmi plătesc conștiincios toate taxele și impozitele la centimă, însă institu-țiile statului tot pe mine mă contro-lează. Le-am spus, fraților, ieșiți pe teren să vedeți că peste tot se fac lucrări la negru, firme care nu plătesc niciun leu impozit. Verificați-i și pe ei. Mi-au spus că nu pot face asta decât în baza unei sesizări. Păi la mine cum veniți fără sesizare? Normal că nu poți concura cu unul care cere 30-40 de lei pe metru pătrat. El nu plătește impozit pe venit, nu plătește taxe, impozite și asigurări sociale pentru angajați, nu are nicio treabă. În felul acesta nu o să mai pot să iau lucrări și o să închid, pentru că instituțiile nu iau măsuri împotriva muncii la negru”, a mai adăugat administratorul SC „B.I. Business N.Co.“ SRL. Criza a redus profitul Pe lângă munca la negru, piața a fost afectată grav și de criza economică. Recesiunea a alungat toți investitorii de pe șantiere, majoritatea proiectelor imobiliare din Constanța fiind înghețate sau chiar abandonate. „În 2010, cifra de afaceri a fost cu 40% mai mică față de 2008. Piața construcțiilor a fost foarte afectată de criza economică, multe proiecte imobiliare mari au fost înghețate. Chiar și așa, nu am dat niciun angajat afară și nu am redus niciun salariu. Am 27 de oameni, toți unul și unul, foarte buni profesioniști și băieți serioși. Am făcut tot posibilul să îi țin, plătindu-le inclusiv chiriile. Important este că, chiar și în criză, nu am avut perioade moarte, avem tot timpul contracte”, ne-a declarat patronul Ionel Băloi.