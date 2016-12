TERMO BCA şi varul ambalat în pungi vidate - premiere pe piaţa materialelor de construcţii

TERMO BCA și varul ambalat în pungi vidate - premiere pe piața materialelor de construcții

Producătorul de materiale de construcții SC CELCO SA, din Constanța, face parte din categoria companiilor inovative. În „regnul” economiei românești, aceasta este o „specie” rară, de elită. Activitatea companiei prezintă un interes major pentru piața națională în ansamblu, pentru cea dobrogeană, în particular. Leac pentru frigul din plașeu - Domnule director, Ion Secăreanu, ce produse noi lansați pe piața materialelor de construcții? - Departamentul de cercetare-dezvoltare al CELCO are în faza de probe un produs numit TERMO BCA. Este un material cu o densitate specifică de 300 kilograme pe metru cub, față de cea cu care lucrăm astăzi, de 400 kilograme pe metru cub. Produsul este destinat placării stâlpilor, grinzilor de rezistență și pardoselilor, înainte de turnarea planșeului de beton, la construcția locuințelor.- Care este rolul acestui material?- Rolul lui este de a elimina punctele de pierdere a căldurii dintr-o clădire. Ideal este ca o construcție să se realizeze cu pereți din BCA gros de minim 35 cm, fără a mai fi nevoie de izolații suplimentare (polistiren, vată minerală etc.), iar în dreptul stâlpilor, grinzilor și la pardoseli să se pună TERMO BCA. Materialul va avea grosimi de 7,5 cm și 10 cm. În momentul în care se toarnă un planșeu peste subsol, etajul I sau etajul II, pe cofrag se așează acest TERMO BCA, care izolează termic spațiile din locuință. În cazul planșeului, se montează TERMO BCA de 7,5 sau 10 se asamblează armătura și se toarnă betonul de la placă. - Care va fi efectul?- Locatarul va constata că din dușumea și din tavan nu mai vine frigul în apartament, întrucât TERMO BCA împiedică transferul de energie termică. Acest produs va fi scos pe piață cât de curând și va avea performanțe foarte înalte din punct de vedere al izolației termice. Este un material rezistent, ușor prelucrabil. Desigur, se pot folosi și alte materiale, dar acestea se comprimă și se deteriorează foarte repede. Premieră mondială- Până acum am vorbit despre BCA. În industria varului, aveți noutăți?- La punctul de lucru de la fabrica de var Corbu, diversificăm producția. Am făcut deja probele de lucru și vom începe să livrăm către populație și agenții economici var hidratat, ambalat în saci din folie, vidați. Garanția varului astfel ambalat este de peste un an, dar poate dura și mai mult fără să-și schimbe proprietățile. Noi am desfăcut saci după doi ani și caracteristicile au rămas neschimbate.Diversificăm acest produs și peste aproximativ o lună vom scoate pe piață saci cu greutatea de 17,5 kg. Vom analiza cererea și, dacă e nevoie, vom ajunge și la saci de 10 kg. Astfel, consumatorul va cumpăra cantitatea de care are nevoie. - Această metodă de desfacere a varului a mai fost practicată?- Suntem prima fabrică din lume care ambalează varul în saci vidați. Metoda este o premieră mondială în cazul varului. În sectorul materialelor de construcții, sacii vidați se mai folosesc la ciment, dar nu în Europa, și la adezivi. - Prețul varului va crește prin aplicarea aceste metode?- Prețul nu se va schimba. Produsul va aduce economii importante micilor consumatori, care nu vor mai fi nevoiți să ia un sac de 25 kg, ci doar de 17,5 kg.Dezvoltare cu finanțarea UE- Ce proiecte are Celco în domeniul dezvoltării? - S-a semnat contractul, la Ministerul Economiei, la autoritatea de management, pentru proiectul de construcție al celui de-al doilea cuptor de 120 tone, pentru un var destinat în special producătorilor de BCA. Investiția va fi realizată în decurs de un an și câteva luni. Ea va permite producerea unui var mai performant. În tehnologia de fabricație a BCA se cere un var cu un timp de stingere pentru 60 grade Celsius cu o reactivitate mai lentă, de 15 - 20 minute. În România se produce un asemenea var, dar cu o reactivitate mai rapidă, iar cu noua investiție, care se ridică la 4 milioane euro și care se demarează în această lună, vom obține varul perfect pentru producția de BCA. Finanțarea este asigurată în proporție de 50% din fonduri europene, iar diferența din surse proprii. - Energia este tot mai scumpă. Ce măsuri ați luat pentru reducerea consumului?- Analizăm, în prezent, o metodă nouă de reducere a consumului de gaze la cuptorul de producere a varului, cât și la cazanul de producere a aburului de la fabrica de BCA. La nivel mondial (de curând și în România) sunt promovate instalațiile de producere a unor câmpuri magnetice, care se montează pe conductele de admisie a gazelor. Metoda duce la creșterea puterii calorice a gazelor și, ca urmare, la reducerea consumului energetic. Procedeul este costisitor, dar suntem dispuși să realizăm această modernizare, având în vedere faptul că prețul gazelor este în continuă creștere. - Câte locuri de muncă asigură DD Celco?- La ora actuală, societatea are 277 angajați. În urmă cu trei luni, la Corbu - Tașaul, am deschis o carieră de calcar, unde am făcut o investiție de circa 1,2 milioane euro. Au fost angajate 9 persoane. Cariera asigură calcarul pentru cuptorul de var aflat în exploatare, dar are posibilitatea de a asigura și necesarul cuptorului aflat la nivel de investiție. Valorificăm resursele minerale ale Dobrogei. Pentru fabrica de BCA, extragem nisip din cariera de la Plopeni - Chirnogeni. Avem o instalație modernă de spălare și sortare a nisipului de carieră, în care am investit 1,6 milioane euro și care funcționează de 3 ani, cu rezulte foarte bune. Cariera asigură 7 locuri de muncă. Cu excepția cimentului, întreaga materie primă necesară pentru producția de BCA este produsă de CELCO care a realizat astfel un mix de investiții unic în România, ce îi permit să dețină controlul absolut asupra produsului finit.