Terminalul petrolier monoboy a fost proiectat să reziste la valuri de 17 metri

Marea Neagră este cunoscută ca fiind una dintre mările cele imprevizibile. Furtunile se stârnesc din senin și navele sunt luate, de multe ori, pe neașteptate. Vântul atinge uneori forța uraganului, iar valurile stârnite se înalță periculoase, depășind zece metri în larg. O furtună pe această mare este extrem de periculoasă, iar dacă vreți să vă convingeți, n-aveți decât să vizitați cimitirele de nave de pe fundul ei. E posibilă o catastrofă? Tocmai la această mare capricioasă, capabilă să dezlănțuie energii catastrofale pentru navele imprudente, Grupul „Rompetrol” a fost pus în funcțiune primul terminal de transfer al țițeiului (monoboy) din regiune. În linii mari, acesta este compus dintr-o instalație de ancorare aflată la 8,6 km în largul mării, furtunuri care se racordează la nave și o conductă submarină, care face legătura între tancurile petroliere și rezervoarele rafinăriei Petromidia. Terminalul poate primi nave de până la 165.000 tdw și poate transfera până la 24 milioane tone de țiței pe an. Oare cât de sigură sau de riscantă este o asemenea instalație? Avem a ne teme de o posibilă catastrofă ecologică? I-am pus toate aceste întrebări și multe altele celui ce a condus proiectul: Tudorel Dumitrașcu, inginer de aviație, după cum s-a recomandat, și director în cadrul Grupului „Rompetrol”. Proiectarea terminalului - a declarat acesta -, a fost precedată de o amplă analiză privind condițiile de climă, combinată cu studii geologice, geo-tehnice și seismice. A fost cercetată statistica pe ultimii 50 de ani privind fenomenele meteo specifice zonei, datele privind regimul vânturilor, valurilor, temperaturii apei și cutremurelor. „Statisticile privind valurile indică perioadele din an de apariție a acestora, înălțimea lor și adâncimea la care se formează. Pe noi ne-au interesat valurile de la adâncimi de 20 de metri, pentru că monoboy-ul este ancorat la adâncimea de 22 m.” Conform datelor primite de la Institutul Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa”, în peste 326 de zile pe an, valurile nu depășesc 2 metri. Pentru a ancora o navă la monoboy, în condiții de siguranță, valurile trebuie să fie de până la 2 metri. Rezultă că terminalul are un coeficient de disponibilitate de peste 85% din timpul anului. Dacă nava a apucat să fie conectată, în condițiile operaționale, ea poate continua încărcarea sau descărcarea fără nicio problemă, până la valuri de 4 metri, declară Tudorel Dumitrașcu. La 150 de ani Navele nu pot fi luate prin surprindere susține acesta. „Noi suntem abonați la prognoze meteo de cea mai mare încredere, cu cea mai mare probabilitate de realizare. Pe de altă parte, nicio furtună nu se declanșează instantaneu. Ca urmare, vom avea suficient timp pentru a deconecta o navă în cazul unor furtuni deosebite, de forța 6-7 a vântului, iar aceasta va avea timp să iasă în larg și să își ia măsuri de siguranță.” Care sunt condițiile de supraviețuire a terminalului, pe timp de furtună? „Construcția poate rezista unui val de 17 metri. Din prelucrările statistice, se pare că un astfel de val nu poate fi decât unul seismic, care are o periodicitatea de apariție la 150 de ani. Studiile realizate, ne-au permis să consolidăm instalația astfel încât să reziste cu brio tuturor solicitărilor generate de vremea proastă sau de cutremure” - afirmă directorul. Nu poți greși decât o singură dată! „Se poate face un paralelism între un avion și acest terminal în ceea ce privește întreținerea și exploatarea - susține el. În ambele cazuri nu poți greși decât o singură dată! A doua oară nu mai este posibil, pentru că nu mai exiști. Ca urmare, toate aspectele legate de întreținerea și exploatarea terminalului au o importanță excepțională. Există un program reglementat, în baza tuturor convențiilor maritime de operare a unor asemenea terminale și a tancurilor petroliere. Procedurile și tehnologia de ultimă oră ne permit să asigurăm un indice de siguranță în exploatare de 99,999%. Asta înseamnă că suntem obligați să avem controale minuțioase de mai multe tipuri: din două în două săptămâni, la o lună, la trei luni, la un an și la 5 ani. Cele cu frecvența mai redusă sunt din ce în ce mai complexe și mai extinse. Avem două tipuri de controale: cele de întreținere, care sprijină activitatea de exploatare și cele de integritate a facilităților. Cele din urmă sunt auditate de o autoritate neutră, respectiv de Germanischer Lloyd. Controalele au în vedere toate componentele maritime și de uscat ale terminalului. Iată, spre exemplu, conductele au un sistem de control inteligent, care analizează evoluția coroziunii.” Pe radar Terminalul este o construcție marină clasificată, înregistrată în Registrul Lloyd și înscrisă pe toate hărțile de navigație. Trebuie precizat că instalația dispune de o zonă de excludere pentru navigație, pe o rază de 1.000 m în jurul monoboy-ului și pe un coridor de 500 m de o parte și de alta a conductei submarine. „Monoboy-ul are mijloace de navigație la bord: lumini de semnalizare, care sunt percepute de la distanța de 5 mile marine, și o instalație care emite semnale sonore, care sunt percepute pe timp de ceață de la 3 mile marine. Este dotat cu un panou solar, foto-voltaic, de 24 V, și cu acumulatori, care îi asigură independența energetică totală. Monoboy-ul este semnalizat continuu. De asemenea, este dotat cu un reflector de radar, care permite să fie detectat imediat de către radarele tuturor navelor care trec prin zonă și de către radarul pe care terminalul îl are la sol” - precizează Dumitrașcu. În aceste condiții, probabilitatea ca o navă să intre în coliziune cu monoboy-ul sau să agațe cu ancora conducta petrolieră ori cablurile de ancorare și să le smulgă sau să le deterioreze este aproape nulă. Sub control telemetric Se pot produce deversări accidentale în timpul încărcării sau golirii navelor? „Sistemul de operare este foarte complex și permite controlul de la distanță a tuturor operațiilor ce se execută în timpul descărcării-încărcării tancurilor petroliere. Sis-temele telemetrice culeg și transmit informații legate de pre-siune din sistemul de ancorare a navei (care nu trebuie să depășească o anumită valoare), despre starea supapelor care închid și deschid legătura cu terminalul etc. Există un sistem telemetric portabil, care se află sub controlul piloților noștri. Aceștia preiau nava, o pilotează, o aduc până lângă monoboy și stau la bordul ei pe toată perioada operări. Un alt sistem telemetric este instalat pe boy, iar sistemul telemetric principal se află în camera de comandă, de la Midia. Toate acestea permit operarea în condiții de siguranță. Să luăm un exemplu. Există două furtunuri de alimentare plutitoare, de 24 de țoli, care au pereți dubli. Acestea sunt dotate cu supape, care se decuplează în momentul apariției unei scurgeri de țiței. Automat se închid furtunul și pompele care pompează țițeiul dintr-o parte sau alta” – relatează directorul. Poluare, extremă urgență! Dacă în ciuda tuturor măsurilor luate, are loc un eveniment ecologic, cum și cât de grabnic se intervine? „Există un plan de management al mediului, în care nu mai contează cauza, ci reacția trebuie să fie foarte rapidă. Dacă se înregistrează o scurgere de țiței, de până la 20 metri cubi, avem capacitatea să stopăm dispersarea cu ajutorul barajelor plutitoare, să-l colectăm și să-l depozităm – explică directorul. Suntem dotați conform standardelor internaționale cu trei nave de asistență, care supraveghează operațiunea de descărcare. La al doilea nivel de poluare, de până la 200 metri cubi, se dă alerta de nivel II. Atunci, trebuie să fie implicate autoritățile locale, Inspec-toratul pentru Situații de Urgență, condus de prefectul județului. Apelăm la surse și mijloace din afara Midiei. Când poluarea este de nivel catastrofic, de peste 200 mc, se alertează toate mijloacele la nivel național și regional, din bazinul Mării Negre. Noi mergem pe ideea prevenirii continue. Avem activități de pregătire permanentă, cu echipe în care fiecare membru știe ce are de făcut. Suntem dotați cu un soft pentru intervenții. Când are loc un eveniment, fiecare membru al echipei este alertat printr-un telefon. Indiferent unde s-ar afla, acesta intră pe un computer și se conectează la programul companiei, în care sunt postate toate procedurile de urmat.”