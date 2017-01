Tensiuni între sindicatele navaliştilor şi liderii Federaţiei „Metal“

Tensiuni între sindicatele navaliștilor și liderii Federației „Metal“

Astăzi, Biroul Executiv al Confederației BNS va analiza activitatea Federației „Metal” și relațiile sale cu sindicatele membre. Întâlnirea este organizată la solicitarea sindicatelor nemulțumite, printre care cele ale navaliștilor de la Șantierul Naval Constanța și „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”. Dede Perodin, președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC, acuză conducerea federației că nu a dat curs propunerilor făcute de această organizație, acestea neregăsindu-se în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. „Avem probleme cu cei ce conduc federația, care nu respectă statutul și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. Federația are sediul la București, președintele Aurel Oprea este la Constanța, vicepreședintele, la Brașov, iar secretarul general, în capitală, cu program redus. Conducerea este dispersată în toată țara și organizația practic nu e condusă. Atât sindicaliștii de la SNC, cât și cei de DMHI, suntem nemulțumiți. Mai mult, sindicatul de la DMHI a fost exclus din federație, deși are peste 2.500 de membri plătitori. Din cauza incapacității conducerii federației, riscăm să fim și noi excluși. Ambele sindicate am cerut, anul trecut, alegeri la vârful federației. Noi facem demersuri ca aceste alegeri să aibă loc cât mai repede. Altfel, ne vom retrage pentru a ne afilia la BNS Constanța” – a declarat Dede Perodin.