Telemeaua de Ibăneşti devine produs cu denumire protejată în UE

Telemeaua de Ibănești devine produs cu denumire protejată în UE

Ştire online publicată Marţi, 15 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Telemeaua de Ibănești a devenit oficial produs cu Denumire de Origine Protejată. O dovadă în acest sens a primit ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, din partea comisarului european pentru agricultură, Phil Hogan.Utilizarea acestei denumiri este rezervată pentru producătorii din aria geografică delimitată care îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de sarcini, transmite Digi24.ro.„La Bruxelles, am primit de la Comisarul European Pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală Phil Hogan certificatul care atestă că Telemeaua de Ibănești a fost înregistrată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ca Denumire de Origine Protejată! După Salamul de Sibiu, România a reușit în acest an să obțină protecție pentru încă un produs cu care ne putem mândri pe plan internațional”, a scris ministrul pe Facebook.Conform articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, orice operator care comercializează un produs conform cu caietul de sarcini aprobat, poate utiliza atât denumirea de origine protejată (DOP) cât și trimiterile și logourile UE și etichetele asociate.Înregistrarea Telemelei de Ibănești ca produs de origine protejată a fost blocată de Grecia, după ce oficialii de la Atena au înaintat o opoziție scrisă Comisiei Europene, argumentând că termenul „telemea” este de origine greacă („telemes”). Totodată, funcționarii europeni au arătat că nici Novacul afumat de Țara Bârsei nu poate obține protecția la nivel european, cel puțin până în acest moment, deoarece peștele este originar din China și nu poate fi atestat ca produs românesc.Romania are în prezent trei produse care au obținut statutul de Indicație Geografică Protejată (IGP), la nivelul Uniunii Europene: Magiunul de Prune Topoloveni, Telemeaua de Ibănești și Salamul de Sibiu.