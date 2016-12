Telefonul mobil bate calculatorul, în următorii trei ani

Vânzările de telefoane mobile le vor depăși pe cele de calculatoare, ajungând la 400 milioane unități, în 2011, fapt care i-ar putea încuraja pe producătorii de calculatoare să își diversifice activitatea și să înceapă să realizeze telefoane mobile, potrivit Deloitte. „Până în 2012, livrările de smart phones ar putea depăși pragul de 500 milioane unități. În același an, funcția de căutare ar putea genera cea mai mare parte din valoarea pieței de publicitate prin telefonia mobilă, de 7,2 miliarde dolari”, potrivit celui mai recent raport realizat de grupul specializat în tehnologie, media și telecomunicații din cadrul Deloitte. De asemenea, potrivit aceluiași studiu, ritmul rapid de extindere a serviciilor mobile în bandă largă împinge rețelele la limită: „Tendințele din industria de telecomunicații sunt determinate în acest an de evoluția tehnologică și perspectivele economice, piața de profil fiind orientată spre strategii eficiente din punct de vedere al costurilor, dar și spre soluții noi care să facă față ratelor tot mai ridicate de utilizare și rețelelor aglomerate”. Ahmed Hassan, reprezentant al Deloitte Balcani, spune că, în pofida nesiguranței economice actuale, industria de telecomunicații nu poate urma decât o singură direcție: „Piața filtrează acum cele mai bune abordări de business atât din punctul de vedere al furnizorului, cât și din punctul de vedere al clientului, căutând cel mai bun echilibru între costuri și beneficii”. La rândul său, Andrei Ionescu, senior manager în cadrul Deloitte România, afirmă că, în ultimii ani, piața românească de telecomuni-cații a avansat într-un ritm alert și a ajuns acum la o etapă de stabilizare, care este mai puțin determinată de recesiunea globală, cât de maturizarea inerentă spre care tinde o piață aflată în curs de dezvoltare. „Consumatorii se lasă purtați de valul tehnologiilor noi și sofisticate, cum sunt telefoanele smart, rețelele mobile în bandă largă sau rețelele sociale, dar așteptările legate de calitatea serviciilor și a metodelor de plată avantajoase sunt tot mai ridicate. Va fi interesant de urmărit evoluția pieței 3G din România”, a menționat Andrei Ionescu. Potrivit studiului Deloitte, cea mai importantă bătălie din acest an se va da pe piața de căutare cu ajutorul dispozitivelor mobile: „Veniturile pe acest segment sunt estimate la un nivel modest de 1 - 2 miliarde dolari, dar până la sfârșitul anului această funcție ar putea intra în rândul primelor cinci cele mai populare aplicații disponibile pe telefoanele smart, pe lângă voce, trimitere de mesaje, calendar și navigare pe Internet”.