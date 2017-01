Te încumeţi să-ţi închiriezi un apartament în Constanţa? Iată ce te aşteaptă

Te încumeți să-ți închiriezi un apartament în Constanța? Iată ce te așteaptă

Constănțenii care sunt în această perioadă în căutarea unei locuințe pentru închiriat au o misiune mai mult decât dificilă. Chiar dacă vara este pe terminate, așadar zeci de apartamente care au fost scoase de proprietari de pe piață la începutul sezonului estival, pentru a fi închiriate turiștilor pe bani frumoși, reapar acum „la suprafață”, totuși este destul de greu să pui mâna pe o locuință decentă la un preț, și el, decent. Constănțenii de rând se confruntă de acum cu un alt „inamic“: studentul.Dacă și în sesiunea din septembrie lucrurile vor merge așa cum își doresc rectorii universităților din Constanța, câteva mii de tineri vor începe în octombrie cursurile, iar bună parte dintre ei vor fi nevoiți să-și închirieze apartamente. Iar proprietarii știu asta. De altfel, au la dispoziție două variante: fie aleg să închirieze la un preț bun, și astfel oferta dispare în foarte scurt timp, fie, dacă nu se grăbesc, solicită o sumă mai mare. În cel de-al doilea caz, timpul de așteptare este mai mare, dar spre luna septembrie cererea explodează, așadar clienți se găsesc! Iar cum studenții de regulă aleg să închirieze mai mulți o locuință, cheltuielile se împart și suma finală nu este chiar foarte greu de suportat. Ce fac însă constănțenii de rând care sunt nevoiți acum, când prețurile parcă au înflorit, să-și caute o locuință?Costuri uriașePentru un apartament decent, cu două camere, chiria lunară nu prea scade sub 1.100 de lei, iar dacă mai punem la socoteală și cheltuiala cu întreținerea, care în aproximativ două luni practic va exploda, suma ajunge spre 1.500 - 1.600 de lei, în cel mai bun caz, adică aproape de salariul mediu net, dacă ne luăm după datele Institutului Național de Statistică. Adăugând și celelalte facturi, precum și câteva sute de lei pentru mâncare și strictul necesar, o familie ar trebui să aibă venituri de cel puțin 3.000 de lei pentru a acoperi cheltuielile de bază, fără a-și putea permite astfel cine știe ce alte plăceri.„Caut chirie de mai bine de o lună. Prețurile sunt exagerat de mari în comparație cu anii trecuți. În fiecare an caut apartamente cu chirie, însă anul acesta am fost pur și simplu îngrozit. Dacă anii trecuți am găsit apartamente cu două camere la 180 - 190 de euro și arătau extraordinar, acum nu am găsit nimic bun, așa că am mărit suma pe care aș fi dispus să o dau pe chirie. Acum încerc să găsesc un apartament cu două camere la 250 de euro, însă dacă apare vreo ofertă, ori se dă în două minute, de nici nu apuci să dai un telefon, ori arată groaznic, au linoleum pe jos și nici măcar geamuri de termopan. Nu mi se pare corect, e bătaie de joc…”, este povestea lui Daniel, un constănțean care încearcă de săptămâni bune să închirieze un apartament decent.Agentul imobiliar, plusuri și minusuriSă încerci să găsești o locuință de închiriat pe cont propriu reprezintă o adevărată aventură ce-ți mănâncă mult timp și bani, mai ales dacă cercul de prieteni și cunoștințe nu este unul prea larg. De multe ori însă, chiar dacă ești dispus să plătești un anumit onorariu (care nu este de neglijat - 50% dintr-o chirie), nici varianta agentului imobiliar nu este salvatoare, mai ales dacă nu vorbim despre oameni bine pregătiți, care să și lucreze în cadrul unei agenții serioase, cu un portofoliu generos de oferte. „Unii agenții imobiliari sunt neserioși, spun că te vor suna însă nu o fac, de parcă le-ar strica un ban în plus. Apoi, unora le-am explicat clar ce doleanțe am, dar la vizionare m-am trezit că dau exact peste ce le-am precizat că nu-mi doresc. Pierdere de timp și pentru ei, și pentru mine”, ne-a mai spus Daniel.Chirii de peste 300 de euroConstănțenii care vor să aibă tot confortul necesar ar trebui însă, ca peste suma medie amintită mai sus, să mai adauge cel puțin 400 de lei, pentru chiria lunară, asta dacă le scapă „ofertele speciale” care se dau ca pâinea caldă. „Am dat de un agent imobiliar care mi-a spus că la 250 de euro voi găsi doar apartamente foarte vechi, neutilate și cu mobilier de la Revoluție și că dacă vreau ceva bun trebuie să scot din buzunare măcar 350 de euro…”, ne-a mai povestit Daniel.Agenții imobiliari constănțeni recunosc și ei că de multe ori preiau anunțuri doar din cauza faptului că vin de la clienți mai vechi, fideli, cu care nu vor să strice bunele relații. Sunt însă conștienți că, în multe cazuri, e aproape imposibil să găsească un client care să fie dispus să dea suma cerută pentru respectiva locuință.