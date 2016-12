Te gândeşti să-ţi construieşti o casă? Iată cât te costă terenul

2

in fapt,

din anii '60 incoace, toate orasele mari si civilizate, cu putere economica reala, au migrat din centru in suburbii. Care s-au intins pe zeci de kilometri, in jurul oraselor. Avind curti considerabile. Asta e viitorul. (In centru ramin doar birourile firmelor si magazinele de lux.)Restul... blablabla. Cine e prost sa bage atitia bani in 2 m.p. in buricul targului, cand poti ridica un palat cu parc de vanatoare alaturi de Constanta? Dar parvenitii nostri mai au pina sa prinda idea. Oricum, paminturile agricole din jurul orasului, pot fi transformate in loturi mari, la preturi omenseti. Eu am in memorie aceeasi imagine din Morometii, in care unul din taranii fara scoala fugiti de acasa cu oile, se angajeaza muncitor (salahor, parca) si in cativa ani isi ridica o casa cu elctrica si apa la ghiuveta. (Culmea progresului in epoca.) Aia era economie de piata autentica. Nu merda asta dirijata din spatele usilor inchise de comunistii si secureii transformati in oameni de afaceri si care gripeaza totul, pentru a-si pastra controlul!