Taximetriştii ţin la preţ, deşi numărul clienţilor a scăzut dramatic

Taximetriștii țin la preț, deși numărul clienților a scăzut dramatic

„Taximetria este o loterie”, după cum declară Constantin Tera, șofer de taxi de peste 30 ani, dar își câștigă existența numai din această meserie. „Nu poți să știi cât o să iei la sfârșitul zilei. Poți să iei 800 de lei, poți să iei 80 lei. Sigur, poți să trăiești decent din această meserie”, a precizat acesta. Conform lui Viorel Negurici, taximetrist, în prezent există aproximativ 1.700 de taxiuri, în Constanța, iar meseria este din ce în ce mai stresantă, datorită controalelor care s-au înmulțit de la un an la altul și a problemelor ce se ivesc atunci când un client nu vrea să plătească. „Ca să devii taximetrist cu acte în regulă, ai nevoie de cel puțin 20.000 de euro. Numai licența costă 10.000 de euro, la care se adaugă alte cheltuieli de întreținere, cu vopsitul sau cu aparatele folosite”, a declarat Viorel Negurici. Amortizarea cheltuielilor poate lua un timp îndelungat în acest domeniu. La întrebarea câți constănțeni merg cu taxiul, Viorel Negurici arată spre marea de mașini galbene staționate în apropierea gării CFR Constanța. „Toamna și în general, în extrasezon, cererea este mică. Singurele perioade cu adevărat profitabile sunt în lunile iulie - august, când sunt și cei mai mulți turiști în Constanța”, au declarat la unison taximetriștii intervievați. În extrasezon, perioadele mai profitabile sunt weekend-urile, când constănțenii pleacă la evenimente sau tinerii pleacă în cluburile din oraș. „Cererea a scăzut și nu mă refer aici doar la faptul că sun-tem în extrasezon. Constănțenii nu mai circulă cu taxiul cum o făceau altă dată”, a afirmat Eugen Pena, ce lucrează ca șofer de taxi de la sfârșitul anilor ’70. „Acum lucrez doar câteva ore, cât să-mi achit datoriile și pot spune că venitul pe zi ajunge la 80 de lei în medie. Am lucrat concomitent și paznic, pe lângă meseria de taximetrist”, a mai declarat el pentru Cuget Liber. Pe de altă parte Constantin Tera a muncit numai în acest sector, chiar câte zece ore pe zi, după cum susține: „De la ora șase până la ora zece dimineața am făcut în jur de cinci curse”, a precizat taximetristul, care recunoaște cauza cererii reduse: „Sigur, tarifele sunt mari, mai ales când viața din România este cum este. Nouă, taximetriștilor ne-ar conveni ca oamenii să aibă bani pentru că automat ar crește și veniturile noastre”, a declarat acesta. În Constanța, tarifele taximetriștilor sunt dintre cele mai ridicate din țară și anume 1,79 lei pe kilometru, tarif de zi și 2,1 lei pe kilometru, tarif de noapte. În condițiile în care cererea este mică, de ce aceștia nu scad tariful pentru ca numărul de curse să crească și în final, profitul să fie mai mare? Taximetriștii dau vina pe prețul benzinei. „Prețul benzinei este principala problemă. Creșterile se văd imediat, iar scăderile sunt nesemnificative”, a concluzionat Constantin Tera.