Taximetriştii de ocazie vor fi rupţi cu amenzile

Taximetriștii de ocazie vor fi rupți cu amenzile

- Sancțiunea este de la 1.000 la 5.000 de leiAbia ce apuc să pășesc în parcarea din fața Gării Constanța și să fac o fotografie, că un individ mă ia în primire:- Vrei o cameră? Îți asigur și transportul.Văzându-mă cu aparatul de fotografiat în mână și cu rucsacul în spinare, a crezut că sunt vreun turist coborât din tren.Îl întreb:- Faceți taximetrie?- Da! și-mi arată un automobil gri, parcat discret, care numai a taximetru nu arată.Îmi exprim îndoiala:- Văd că nu are culorile și semnele distinctive ale taximetrelor, nici contor electronic. N-ar trebui să semene cu mașina aceea? - și arăt spre taximetrul galben aflat la doi pași de noi.Apoi, lansez atacul:- Nu cumva faceți taximetrie ilegală? Nu vă e teamă că veți fi amendat?Tipul parează:- Nu sunt ilegal, domnule! Am autorizație pe trei luni, de la primărie; de sezon. Vrei să ți-o arăt?Se vede că tipul mă ia de naiv. Îi răspund:- De ce nu? Arată-mi-o!Încearcă să scape din încurcătură ca un școlar prins cu temele nefăcute:- Păi, nu e la mine. O țin acasă.Brusc, realizează că nu sunt turist. Devine agresiv:- În loc să faceți filme, faceți fabrici la oameni, să aibă unde lucra!Nu cred că personajul din fața mea a muncit vreodată într-o fabrică sau că îi duce dorul. De dragul conversației, încerc să-i explic că nu sunt nici investitor, nici Guvernul României și că din leafa mea de ziarist nu am cum să ridic fabrici și uzine. Degeaba. O ține tot pe-a lui.Ceva mai încolo, câțiva taximetriști autorizați își așteaptă mușterii. Un tânăr răbufnește:- Domnule, sunt mulți „ilegaliști” în Constanța. Mișună pe aici, pe la gară. Noi plătim impozite și taxe, iar ei ne fac concurență. Pe ăștia nu-i văd autoritățile?Pe site-ul Ministerului Trans-porturilor tocmai a fost publicat proiectul de ordonanță de guvern pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Conform actului normativ, efectuarea transportului în regim de taxi de către persoane fizice sau juridice neautorizate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.Legea nr.38/2003 precizează că: „serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare”.În referatul de susținere a actului normativ se arată că: „În ultima perioadă de timp se constată existența unor practici ilicite în activitățile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, fapt care afectează în mare măsură atât transportul local cât și transportul județean de persoane, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activității eco-nomice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport rutier de persoane neautorizate, cât și asupra siguranței circulației rutiere. De asemenea, aceste practici ilicite în activitățile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor pune în dificultate asigurarea unui mediu concurențial corect pe piața transportului rutier de persoane. Prin promovarea acestui act normativ se urmărește crearea cadrului legal care să asigure posibilitatea sancționării persoanelor fizice sau juridice care efectuează activități neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, fără respectarea dispozițiilor Legii nr. 38/2003.”