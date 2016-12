Taxele notariale pentru tranzacţiile imobiliare se reduc de la 1 februarie

Taxele notariale pentru tranzacțiile imobiliare se reduc de la 1 februarie

Dacă vreți să vă cumpărați un apartament nou, cel mai indicat ar fi să așteptați până după 1 februarie. Atunci intră în vigoare noua grilă a notarilor publici, care va fi ajustată la condițiile actuale din piață. „Nu știm încă despre ce scăderi este vorba, dar cu siguranță tarifele vor fi mult mai mici”, spun cei de la Camera Notarilor Publici (CNP) Constanța. Primele schimbări au avut loc în capitală, unde noua grilă a adus taxe notariale mai mici cu 40% față de anul 2009, ceea ce este firesc, având în vedere că prețurile caselor și apartamentelor au scăzut la fel de mult, într-un an de criză. În prezent, constănțenii sunt taxați ca și cum am trăi încă în anul 2008, când prețul mediu al unei garsoniere din zona centrală a orașului era de cel puțin 60.000 euro. Prețul real, din ianuarie 2010, este însă de circa 44.000 – 45.000 euro. Mai exact, pentru garsonierele din zonele Centru, Peninsulă și Bd. Mamaia, construite fie după 1990, fie după 2001, prețul mediu trecut în grilă este de 54.000, respectiv 60.000 euro. Per ansamblu, luând în calcul toate zonele și categoriile de confort, agenții imobiliar constănțeni estimează că piața a scăzut cu 30 – 50%, același procent cu care ar trebui să scadă și taxele notariale. După cum aminteam într-un articol din octombrie 2009, această grilă a fost introdusă pentru ca statul să îi poată păcăli pe speculatorii care nu declarau prețul corect al locuințelor vândute. Din păcate, în ciuda scăderilor masive din sectorul imobiliar, grila a rămas neschimbată, statul colectând astfel impozit pe venituri-fantomă. Ba mai mult, grila care va fi folosită până la 1 februarie este calculată la cursul euro din vara anului 2008, ceea ce înseamnă că sumele plătite notarilor sunt și mai mari, pe măsură ce leul se depreciază în fața euro. Și nu în ultimul rând, prețurile trecute în grilă sunt cele de strigare. În realitate, în urma negocierilor, cumpărătorii ajung să plătească și cu 10 – 15% mai puțin. Impozitul, în schimb, rămâne același. Situația se poate schimba în bine, în 2010, în special pentru că noua formă a Codului Fiscal prevede „modificarea grilei notariale ori de câte ori este nevoie”.