Taxe de poluare pentru producătorii de autovehicule de lux. Cât ar putea plăti pentru un Bentley, Rolls-Royce sau Lamborghini

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce compania care produce Bentley ar putea fi penalizată de UE cu aproape 20.000 de euro pentru fiecare automobil care intră în circulație, situația ar putea fi și mai dificilă pentru Bugatti, se arată într-un studiu al Agenției Europene pentru Mediu. Mașina preferată a persoanelor foarte bogate ar putea fi taxată suplimentar cu 40.000 de euro, conform unor noi reglementări europene, potrivit Financial Times.Un Rolls-Royce ar putea fi penalizat cu 12.500 de euro, Maserati cu 18.000 de euro și Lamborghini cu 17.000 de euro.Nu este clar încă dacă aceste penalități vor fi impuse, scrie Financial Times.Perspectiva acestor penalități este cunoscută încă din 2007, când autoritățile europene au anunțat că vor limita cantitatea de dioxid de carbon pe care o pot emite, colectiv, autovehiculele din UE.Agenția Europeană pentru Mediu este prima autoritate care a calculat cât de aproape sunt producătorii auto de atingerea țintelor care vor fi introduse treptat din acest an. Scopul este reducerea emisiilor de dioxid de carbon de la 140 de grame pe kilometru, media actuală, la 130 de grame în 2015.Media actuală reprezintă jumătate din emisiile de 300 de grame de dioxid de carbon ale unor modele Bentley și un sfert din cele ale unei mașini Bugatti.Fiecare constructor auto european are stabilită o țintă de emisii, iar în 2012 vor fi verificate 65% din mașinile cu cele mai reduse emisii. Procentajul va crește până la 100% în 2015.Cei mai mulți producători mari s-au pregătit deja pentru a respecta țintele pe acest an, iar companii precum Toyota și PSA Peugeot Citroen sunt aproape de limitele din 2015.Totuși, dacă majoritatea constructorilor nu scade în continuare volumul emisiilor, sectorul auto s-ar putea confrunta colectiv cu penalități de zece miliarde de euro, potrivit Agenției pentru Mediu.Companiile care produc mai puțin de 10.000 de autovehicule pe an, între care și mulți constructori de mașini de lux, pot aplica pentru obiective mai lejere sau pot corobora emisiile cu grupuri mai mari pentru a evita plata penalităților.