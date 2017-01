Taxa pe pârloagă, pe masa Guvernului în două săptămâni

1

idee gresita

Impozitul pe teren trebuie sa fie atit de mare, incit sa descurajeze nelucrarea... nu taxe speciale pentru ca e pirloaga... Apoi se vor pune taxe pentru ca nu e lucrat la nivelul tehnicii mondiale etc... Este o practica gresita, sa amendezi proprietarul de teren pentru ca nu-l lucreaza. De altfel, parloaga este pasune naturala... Si fertilitatea solului se regenereaza prin odihna lui. (In antichitate si Evul Mediu se foloeseau asolamentele trienale si apoi bienale... Adica pamintul era lucrat 2-3 ani si apoi lasat parloaga sa se regenereze.)Pe linga faptul ca se poate interpreta si ca obligarea proprietarului la activitati straine de interesul sau, pe proprietatea sa. Guvernul greseste grav. Daca are ceva cu dezvoltatorii imobiliari, poate reglementa vinzarea de pamint arabil/pamint de constructii si scoaterea pamintului arabil din circuitul agricol, cu taxe mai mari pentru astfel de activitati. Dar nu sa amendezi prosteste proprietarii care nu lucreaza pamintul. Favorizind capusele rurale, care iau pamintul in arenda pe 2 lei sau fortind oamenii disperati sa vinda. Apoi va plingeti ca vind la straini?!!!!!) Trebuie vazut in ca masura Guvernul (sau alta autoritate de stat) are voie sa oblige proprietarul sa faca un anumit lucru cu proprietatea sa. Si cit are voie. Pentru ca asta miroase a nationalizare mascata si taxa de protectie!!!!!